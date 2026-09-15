Fran Duarte Madrid, 15 SEP 2026 - 13:03h.

Por primera vez un vehículo eléctrico (Zeroid X1), en manos del piloto Pablo Suárez, debuta en una competición tradicional subiendo al segundo cajón del podio de turismo

Emoción hasta el final en el ‘Isla de Los Volcanes’ con una victoria de Diego Ruiloba… ¡por una décima de segundo!

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La Subida de La Cumbre disputada este pasado sábado en El Hierro ha tenido un significado muy especial para el automovilismo canario. Además de las importantes victorias de Lauren García y Angel Bello en sus respectivas categorías, un nuevo hito histórico tenía lugar en la singular rampa herreña del Campeonato bp de Canarias de Montaña-CCM. Una isla que además es un ejemplo y referente en sostenibilidad y con una subida que celebraba su 25º aniversario.

El piloto grancanario Pablo Suárez competía por primera vez con un vehículo eléctrico de tú a tú con los habituales coches de competición de esta subida. Con el Xeroid X1, un prototipo novedad total en nuestras carreras, superó todas las expectativas al luchar por la victoria en la categoría de turismos ante unos importantes rivales. Finalmente conseguía la segunda posición final en este gran debut, que se repetirá en pocas semanas en la cita de La Palma del CCM. Haciendo a la imagen del coche, esta clasificación supone un "acelerón" hacia la movilidad eléctrica.

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Un hito histórico para el automovilismo en España

Esta participación ha sido un nuevo paso adelante en la introducción del vehículo eléctrico en las competiciones canarias, promovida desde la FCA y la Consejería de Transición Ecológica y Energías del Gobierno de Canarias, con la colaboración del Ayuntamiento de Frontera y la Escudería Hierro-Sur organizadora del evento.

Después de casi un año con la campaña del Coche Zero en las citas sobre asfalto del calendario regional, realizando esa labor en la caravana de seguridad, ahora se impulsa desde la federación un coche totalmente eléctrico dentro de una competición oficial, la primera vez que lo vemos en España... Y debutando en esta Subida de La Cumbre con unos resultados excelentes.

El piloto Pablo Suárez, que conocía bien el potencial del Zeroid pero en competiciones de Rallycross contra otros coches similares, ha sido el primer sorprendido con este buen rendimiento en una subida de montaña y quedó muy contento con la segunda plaza en el podio final de turismos. Para Pablo, "más importante que el resultado es la demostración de la compatibilidad de los coches de combustión tradicional con los de nuevas tecnologías alternativas".

Miguel Ángel Domínguez, presidente en funciones de la FCA, acudió a este histórico debut y se mostraba muy satisfecho por el rendimiento del binomio coche/piloto. "Nuestra apuesta por acercar un poco nuestro deporte a la necesaria sostenibilidad que nos depara el futuro, creo que está dando sus frutos". Domínguez añadía que "ver como en una subida este tipo de vehículos 100% eléctricos pueden entrar en directa disputa por un podio con la competencia de los coches de rallys y subidas habituales, sin duda ya es, y ya lo será más a medio plazo, un gran salto para las competiciones en carreteras como ya lo es para los circuitos con la Fórmula-E, entre otras modalidades".

El automovilismo canario sigue aportando buenas noticias al conjunto nacional. Dos años ya con el Campeonato del Mundo de Rallys, varias citas nacionales de rallys y montaña, CEM, CERA, CEEA (energías alternativas), Copas y el Supercampeonato S-CER. Una gran aportación de pilotos y copilotos a las citas de los campeonatos nacionales y en las citas peninsulares, la primera federación autonómica en licencias femeninas... Todo ello apoyado desde la FCA, que ha buscado los recursos necesarios para llegar a un presupuesto histórico que hace posible estos logros y éxitos.