El Supercampeonato de España de Rallyes aterriza en Lanzarote para disputar el Rallye Isla de los Volcanes

Fran Duarte Madrid, 03 AGO 2026 - 11:31h.

Lanzarote acoge del 4 al 8 de agosto la sexta cita del S-CER 2026, con 42 equipos inscritos y la presencia de los principales pilotos locales. La prueba lanzaroteña se suma al Rally Islas Canarias-WRC como grandes escaparates del automovilismo del archipiélago.

Poli Suárez, consejero de Deportes del Gobierno de Canarias: “Aspiramos a convertir ExpoDeca en el FITUR del deporte”

Compartir







El Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) pone rumbo a Canarias. El Rallye Isla de los Volcanes-Trofeo Ciudad de Arrecife que celebra su 28ª edición, se disputará en Lanzarote entre el 4 y el 8 de agosto como sexta prueba puntuable de las nueve que componen el calendario 2026 de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA).

El S-CER está liderado actualmente por José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2) que ha firmado tres victorias en las cinco pruebas disputadas hasta el momento, La Nucía, Sierra Morena, Ciudad de Utiel, Ourense y Rías Baixas. El piloto asturiano suma 142 puntos y tiene 34 de ventaja sobre el segundo clasificado, Iván Ares, y 39 sobre el tercero, Álvaro Muñiz. Diego Ruiloba, Pepe López, Sergi Pérez y Giovanni Fariña completan el grupo de aspirantes que buscará recortar distancias en los tramos de tierra lanzaroteños antes de que el campeonato afronte su recta final en septiembre y octubre, con las citas asturianas y el cierre en Cataluña.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump recibe a Álex Palou en la Casa Blanca: casco honorífico y entra en un exclusivo club como Ilia Topuria

Para esta cita del S-CER en Lanzarote, organizada por el CD Evesport, se han inscrito un total de 43 equipos, entre los que figuran destacados nombres del nacional junto a los representantes del automovilismo canario. Entre los pilotos locales que tomarán la salida se encuentran Yeray Lemes, Juan Carlos Quintana y Gustavo Sosa, además de otros representantes isleños como Borja Pérez o Alfonso Viera, que competirán ante su público en un evento que reunirá 14 vehículos de la categoría Rally2 (Skoda Fabia, Toyota Yaris, Citroën C3, Hyundai i20 N y Lancia HF Ypsilon).

Lanzarote hace crecer el Supercampeonato de España de Rallyes

La incorporación del Rallye Isla de los Volcanes al S-CER supone un salto de categoría relevante para Canarias, una región que cuenta con un automovilismo líder a nivel nacional. El archipiélago acoge varias pruebas de carácter nacional e internacional, además del Rally Islas Canarias-Rally de España, prueba puntuable del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) desde 2025 y que este año celebró su 50ª edición, consolidada en el calendario mundialista hasta 2029. El automovilismo es una de las disciplinas deportivas más arraigadas en Canarias, con un calendario que combina pruebas de rallyes de asfalto, rallyes de tierra, pruebas de montaña y karting que se reparten por las distintas islas durante toda la temporada.

El Rallye Isla de los Volcanes cuenta con un amplio respaldo institucional liderado por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y de los ayuntamientos de la isla, además del apoyo del Gobierno de Canarias y de patrocinadores como CICAR, Orvecame y Balearia-Canarias. La prueba se presentó este jueves en un acto presidido por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, junto al consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón; el consejero de Política Territorial, Jesús Machín; la concejal de Deportes de Arrecife, Eli Merino; el presidente del CD Evesport, Víctor Rodríguez y el Presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, Miguel Ángel Domínguez.

Esta prueba deportiva trasciende lo estrictamente deportivo y se integra en la estrategia de promoción turística de la isla. Así lo destacó el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, quien subrayó que “Lanzarote reúne muchas de las características del turismo que queremos impulsar: un visitante activo, que se desplaza por la isla, que consume servicios especializados, que se relaciona directamente con nuestro paisaje de una manera respetuosa y que puede elegir Lanzarote durante los doce meses del año”.

Betancort añadió que el turismo deportivo “un sector transversal”, ya que “un evento deportivo genera alojamiento, restauración, transporte, comercio, empresas de actividades, servicios técnicos, fisioterapia, alquiler de material, producción audiovisual, empleo y promoción exterior”, de manera que “cuando hablamos de turismo deportivo hablamos también de economía, diversificación y oportunidades para Lanzarote”.

La actividad del Rally Isla de Los Volcanes Trofeo Ciudad de Arrecife arrancará el martes 4 de agosto con los test oficiales en el tramo de Famara. El miércoles los equipos realizarán el reconocimiento de los tramos cronometrados, y el jueves tendrá lugar la ceremonia de salida en Arrecife, junto a la Playa del Reducto, precedida de una firma de autógrafos con los pilotos. El viernes se disputarán el shakedown, el tramo de calificación y la primera etapa, con cuatro tramos cronometrados, mientras que el sábado se completará la segunda etapa con seis tramos más y la entrega de trofeos, prevista a las 18:00 horas. La sede de la prueba estará instalada en el Arrecife Gran Hotel, con la zona de asistencia en el recinto ferial junto al Cabildo de Lanzarote.