Los pilotos del S-CER esperan que el ‘Isla de Los Volcanes’ de Lanzarote siga muchos años: “Se lo merecía”

Fran Duarte Lanzarote, 08 AGO 2026 - 00:10h.

El Rallye de la 'Isla de Los Volcanes' ha comenzado por todo lo alto y los pilotos se muestran maravillados por la afición y el circuito tan especial

Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba, una rivalidad que hace crecer el ‘Isla de Los Volcanes’

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