Los pilotos del S-CER esperan que el ‘Isla de Los Volcanes’ de Lanzarote siga muchos años: “Se lo merecía”
El Rallye de la 'Isla de Los Volcanes' ha comenzado por todo lo alto y los pilotos se muestran maravillados por la afición y el circuito tan especial
Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba, una rivalidad que hace crecer el ‘Isla de Los Volcanes’
La primera jornada del 'Isla de Los Volcanes' en el Supercampeonato de España de Rallyes ha sido un completo éxito. Los pilotos esperan con ganas la siguiente y última jornada y solo piden a la organización que siga este icónico rallye durante muchos años más. Tanto los pilotos canarios como los peninsulares, todos se muestran enamorados de un lugar con tanto encanto en los que es inevitable mirar y sentirse atraídos por un paisaje tan idilico. Pero sobre todo se marchan encantados con una isla y una afición que ha demostrado su saber estar y su gran pasión por el automovilismo. Puedes ver lo que opinan los pilotos en el vídeo superior.