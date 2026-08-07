Fran Duarte Lanzarote, 07 AGO 2026 - 22:50h.

El piloto oficial de Hyundai Motor España comanda la clasificación general en una cita en Lanzarote más dura de lo previsto

El Supercampeonato de España de Rallyes aterriza en Lanzarote para disputar el Rallye Isla de los Volcanes

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Pepe López y David Vázquez cierran la primera jornada del 28º Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes – Trofeo Ciudad de Arrecife en lo más alto de la clasificación. El tricampeón del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) ha redescubierto en su estreno por las carreteras de Lanzarote una sensación que no había experimentado en toda la temporada, la de liderar un evento del máximo certamen nacional a los mandos de su Hyundai i20 N Rally2 del equipo oficial.

El piloto madrileño y su navegante gallego accedieron al liderato de la prueba organizada por el Club Deportivo Evesport con su registro en la segunda especial del día, la de ‘CICAR – Yaiza – Tías’, la más larga del itinerario con sus 16,55 kilómetros de longitud. A pesar de alguna que otra filtración de polvo en el habitáculo de su vehículo, López y Vázquez han conseguido fortalecer su codiciado sitio antes de partir a la etapa del sábado, la que mayor distancia cronometrada concentra. Aunque su ventaja sobre los siguientes clasificados quedó rebajada al ser penalizados con 5 segundos, por tocar una chicane de un tramo. Esto aprieta mucho más la clasificación en el podio provisional.

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La segunda posición la ocupan Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, primero entre los equipos canarios. En su debut en grava con el actual Citroën C3 Rally2 con el que tantos éxitos han cosechado en las carreteras de asfalto, los ídolos locales mantienen la presión sobre sus predecesores y, al mismo tiempo, encabezan la tabla correspondiente al Campeonato de Canarias de Rallies de Tierra (CCRT). El podio provisional lo completan Diego Ruiloba y Ángel Vela, que tratan de recuperar terreno a marchas forzadas tras sufrir problemas de potencia en su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Este equipo ha sido el autor de los scratchs en los TC3 y 4. Ahora mismo están separados de los líderes por 2,6 y 12,4 segundos, respectivamente.

Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández marchan cuartos con el Škoda Fabia RS Rally2. Los vigentes campeones autonómicos han aplicado un ritmo alto con la intención de no descolgarse de las plazas de honor. Quienes sí han perdido un tiempo importante para alcanzar el top tres son Sergi Pérez y Axel Coronado. Los del Toyota GR Yaris Rally2 han caído a la quinta posición después de verse sorprendidos por un problema eléctrico que producía un repentino apagón en su coche por dos ocasiones, cuando se aproximaban a la meta del TC3 y 4.

Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez, inmersos en el proceso de adaptación al Hyundai i20 N Rally2 al que este año han ascendido con el Rallye Team Spain (RTS), ruedan sextos. Los tinerfeños han debido sobreponerse a un contratiempo con la transmisión de su unidad, que en ciertos momentos se quedó sin tracción en el tren trasero. Borja Pérez y Rubén Pérez eran séptimos con su Škoda Fabia R5, pero un pinchazo lento les hizo perder unos cuantos segundos y fueron superados en la general por Ferran Jubany y Jandrín López (Škoda Fabia RS Rally2), aunque su igualada lucha seguirá mañana al estar separados por sólo 8,1 segundos.

En el Desafío Peugeot, los dos equipos canarios presentes en el "Volcanes" se están jugando el liderato, que de momento favorece a Javi-Sosa-Carlos Fragiel, seguidos a 11,5 por Javi Cañada-Aday Ortiz. Muy bien para no conocer tanto el terreno, Paco Puertas-Sergio Fernández, a 6,7 de sus compañeros. Sosa-Fragiel son los primeros clasificados en dos ruedas motrices.

A pesar de ser jornada laboral, el viento y el calor reinante en toda la isla de Lanzarote, la afición ha respondido muy bien, no solamente por su masiva presencia, sino también por su comportamiento y respeto con las medidas de seguridad y de protección del medio natural.

Un arranque complicado

La primera sección se complicó para la organización del CD. Evesport, ya que justo el primer tramo Cabildo de Lanzarote-Haría se neutralizaba tempranamente, tras quedarse bloqueada la pista por la avería del Hyundai i20 de los canarios Alfonso Viera-Ariday Bonilla. No se vieron afectados los favoritos porque todos eligieron posiciones atrasadas en el orden de salida.

Por lo tanto, el primer tramo real para la gran mayoría sería el de CICAR-Yaiza-Tías, donde la noticia negativa la daba Diego Ruiloba en el control stop al declarar que el Lancia se había quedado sin potencia y muy apesadumbrado por el más de medio minuto que perdía con respecto a sus rivales.

El piloto oficial de Hyundai España sería el autor del mejor crono y se colocaba líder después de la primera plaza provisional que ocupó el tinerfeño Giovanni Fariña, también piloto junior de Hyundai y del Racing For Spain.

A estas alturas ya estaban fuera por averías Víctor Barreto y Andrés Ramírez, piloto del Campeonato de Canarias, mientras en el S-CER se quedaba fuera Aleksandr Semenov con el Toyota Yaris fuera de servicio al salirse ligeramente y tocar una roca que le dejaba con la suspensión maltrecha.