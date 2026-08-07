Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba, una rivalidad que hace crecer el ‘Isla de Los Volcanes’

Fran Duarte Lanzarote, 07 AGO 2026 - 23:53h.

Los pilotos han asegurado una gran diversión para la jornada del sábado donde podremos ver el desenlace del 'Isla de Los Volcanes'

Pepe López toma ventaja en la primera y emocionante etapa del ‘Isla de Los Volcanes’

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