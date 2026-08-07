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Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba, una rivalidad que hace crecer el ‘Isla de Los Volcanes’

Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba, una rivalidad que hace crecer el ‘Isla de Los Volcanes’
Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba en ElDesmarque. ElDesmarque
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Pese a que el liderato está en manos de Pepe López y David Vázquez con su Hyundai i20 N Rally 2, la diversión está servida para la jornada de este sábado 8 de agosto. En esta competición si te duermes te pillan y si no que se lo digan a las dos bestias que tiene el piloto madrileño pisándole los talones. Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, los canarios mejor clasificados con su Citroën C3 Rally2, y Diego Ruiloba y Ángel Vela, con Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, se han propuesto incordiar a los líderes. En el vídeo superior puedes ver la valoración de los tres pilotos y cómo viven esta competitividad que le viene tan bien a esta competición.

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