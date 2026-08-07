Pepe López, Yeray Lemes y Diego Ruiloba, una rivalidad que hace crecer el ‘Isla de Los Volcanes’
Los pilotos han asegurado una gran diversión para la jornada del sábado donde podremos ver el desenlace del 'Isla de Los Volcanes'
Pepe López toma ventaja en la primera y emocionante etapa del ‘Isla de Los Volcanes’
Pese a que el liderato está en manos de Pepe López y David Vázquez con su Hyundai i20 N Rally 2, la diversión está servida para la jornada de este sábado 8 de agosto. En esta competición si te duermes te pillan y si no que se lo digan a las dos bestias que tiene el piloto madrileño pisándole los talones. Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, los canarios mejor clasificados con su Citroën C3 Rally2, y Diego Ruiloba y Ángel Vela, con Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, se han propuesto incordiar a los líderes. En el vídeo superior puedes ver la valoración de los tres pilotos y cómo viven esta competitividad que le viene tan bien a esta competición.