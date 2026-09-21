Atractivo, económico y con argumentos para ser una alternativa al Mercedes Clase A

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 08:43h.

El compacto alemán tiene un rival generalista que muchos consideran incluso más atractivo

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Hay una distancia evidente entre Peugeot y Mercedes cuando se habla de imagen de marca, pero bastante menos cuando se comparan algunos de sus compactos actuales. El Peugeot 308 es uno de los mejores ejemplos. Tiene una carrocería muy trabajada, un interior diferente y una gama electrificada que permite disfrutar de etiqueta ECO o Cero sin entrar necesariamente en precios premium.

El Mercedes Clase A continúa ofreciendo un punto adicional de refinamiento y un catálogo de opciones mucho mayor. El Peugeot responde atacando donde realmente puede hacerlo: diseño, equipamiento, espacio de carga y una relación entre precio y producto especialmente interesante.

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Parece bastante más caro de lo que es

El 308 cambió radicalmente respecto a su predecesor. Los faros delanteros son extremadamente estrechos y las luces diurnas descienden hacia los extremos del paragolpes. La parrilla está formada por pequeñas piezas que rodean el nuevo emblema de Peugeot.

La carrocería también tiene unas proporciones muy acertadas. El capó es relativamente largo, el coche parece bajo y las ruedas quedan bien integradas. Incluso sin acudir a los acabados superiores transmite una presencia que hace unos años habría resultado difícil asociar a un Peugeot compacto.

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El Mercedes apuesta por unas formas más suaves y conservadoras. El 308 resulta más atrevido y, para quien valore especialmente el diseño, puede tener incluso más personalidad.

El interior también juega sus cartas

Peugeot utiliza su conocido i-Cockpit, con un volante pequeño y la instrumentación colocada por encima. No funciona igual para todas las estaturas, pero cuando la postura encaja crea una sensación de conducción bastante particular.

La pantalla central dispone de accesos configurables y la marca mantiene determinados mandos para las funciones utilizadas con mayor frecuencia. Los materiales de las zonas visibles están bien resueltos y las versiones altas añaden una ambientación especialmente cuidada.

El maletero puede superar los 400 litros en determinadas configuraciones, aunque su capacidad varía según la mecánica. Es un dato importante porque algunas versiones electrificadas necesitan sacrificar espacio para alojar batería y componentes adicionales.

Híbrido para reducir consumo sin enchufar

Una de las opciones más equilibradas es el Hybrid 145. Utiliza una transmisión automática electrificada y puede mover el coche durante determinadas fases con el motor de gasolina apagado.

Obtiene la etiqueta ECO y homologa consumos contenidos sin obligar a instalar un cargador. Para un uso combinado de ciudad, circunvalación y carretera encaja especialmente bien.

También existen alternativas enchufables y el E-308 completamente eléctrico, por lo que la gama cubre perfiles muy diferentes. El Clase A ofrece igualmente diferentes grados de electrificación, aunque normalmente dentro de una tarifa superior cuando se igualan equipamiento y potencia.

El Peugeot no necesita convertirse en un Mercedes barato para justificar su compra. Su atractivo está precisamente en ofrecer una carrocería especial, una cabina con personalidad y tecnología suficiente manteniendo una factura más contenida.

Para quien busque un compacto refinado sin conceder tanta importancia al emblema del capó, el 308 tiene argumentos de sobra para entrar en la misma lista de candidatos.