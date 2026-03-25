Más bonito que el Peugeot 308 y, para muchos, más tecnológico: el compacto que está sorprendiendo en Europa

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 20:10h.

190 CV de potencia y más de 450 km de autonomía eléctrica

Peugeot recupera el clásico de los 90

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El segmento compacto vive una revolución. Los eléctricos pisan fuerte. Y entre ellos destaca el MG 4. Un modelo que está sorprendiendo en toda Europa. Por diseño. Por tecnología. Y por precio.

A nivel estético, rompe con lo habitual. Líneas marcadas. Estilo moderno. Y una imagen muy dinámica. Para muchos, es más bonito que el Peugeot 308. Y eso ya es mucho decir.

También destaca por sus proporciones. Mide 4.287 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.705 mm. Esto se traduce en un interior amplio. Bien aprovechado para el día a día. El maletero ofrece 363 litros. Una cifra correcta. Suficiente para un uso urbano y viajes ocasionales. Frente a rivales como el Nissan Leaf o el Citroën ë-C4, ofrece más diseño y mejor relación calidad-precio. Y eso marca la diferencia.

El MG 4 está de oferta

El precio de la versión de acceso te va a encantar. Su precio sobre catálogo es de 38.190 euros. Pero con descuentos baja a 30.315 euros. Y financiado, desde 27.315 euros. Muy difícil de igualar.

En lo mecánico, el MG 4 sorprende. Motor eléctrico de 190 CV y 250 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y alcanza 180 km/h. Prestaciones muy competitivas.

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La batería de 64 kWh permite una autonomía de hasta 452 km WLTP. Más que suficiente para el uso diario. Incluso para escapadas de fin de semana.

Equipamiento que no parece de un low cost

El equipamiento es otro punto fuerte. Incluye pantalla táctil de 12,8 pulgadas y cuadro digital. Todo muy visual. Y fácil de usar.

También ofrece conectividad total. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. En confort, no se queda atrás. Asientos calefactables, volante térmico y ajustes eléctricos. La tecnología de seguridad también está presente. Destaca la cámara 360º. Muy útil en ciudad. Y en maniobras complicadas.