Más barato que el BMW X1 y, para la mayoría, más bonito

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 11:11h.

Un tapado entre los C-SUV premium a tener muy en cuenta

El nuevo Alfa Romeo es, sin duda, el más atractivo de la marca

Compartir







Pocas opciones entre los SUV premium tienen tanta personalidad como el Alfa Romeo Tonale. Un modelo que apuesta por el diseño italiano, el dinamismo y un enfoque diferente dentro de su categoría. Desde el primer vistazo, marca diferencias. Su estética es muy reconocible. Líneas fluidas. Detalles deportivos. Y una presencia elegante. Para muchos, es más bonito que el BMW X1. Y también más emocional.

En carretera, el Tonale destaca. Es ágil. Preciso. Con un comportamiento más deportivo que muchos rivales. Mantiene el ADN Alfa. Frente a modelos como el Mercedes GLA o el BMW X1, ofrece algo distinto. Más diseño. Más personalidad. Y, sobre todo, un precio más contenido.

PUEDE INTERESARTE La trail más atractiva de Suzuki está enamorando a los que buscan comodidad y versatilidad

Así es el representante de Alfa Romeo en el segmento C-SUV

En dimensiones, encaja perfectamente en el segmento. Mide 4.528 mm de largo y tiene una batalla de 2.636 mm. El interior ofrece buen espacio. Y el maletero parte de 500 litros, ampliables hasta 1.550 litros.

PUEDE INTERESARTE Este SUV chino cuesta como un Dacia Duster, pero presume de diseño más elegante y tecnología avanzada

El precio es uno de sus grandes argumentos. La versión diésel arranca en 36.195 euros. Una cifra competitiva frente a rivales premium. Especialmente si tenemos en cuenta su nivel de diseño y equipamiento.

Tres opciones mecánicas y cinco acabados

La gama mecánica es completa. El diésel ofrece 130 CV y 320 Nm de par. Con cambio automático. Tracción delantera. Y un consumo ajustado de 5,3 l/100 km.

También está disponible el bloque MHEV de 175 CV. Más moderno. Más equilibrado. Y con etiqueta ECO. Una opción muy interesante para el uso diario.

PUEDE INTERESARTE Cupra cautiva con el SUV más deportivo y atractivo de su catálogo

En lo más alto encontramos el PHEV de 270 CV. Con tracción total. Y un enfoque más prestacional. Parte desde 46.498 euros.

La gama 2026 es muy amplia. Hasta seis acabados combinables. Desde el básico hasta el deportivo Veloce. Esto permite adaptar el coche a cada conductor.

De serie, ya viene muy completo. Incluye pantalla de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas y faros Full LED. También climatizador bizona y acceso sin llave.

El acabado Sprint añade más carácter. Llantas específicas. Detalles en negro. Y iluminación ambiental. Una imagen más deportiva.

El nivel TI mejora el confort. Tapicería de cuero. Asientos eléctricos. Volante calefactable. Más calidad percibida.

El Sport Speciale da un salto en imagen. Llantas de 20 pulgadas. Materiales exclusivos. Y detalles diferenciadores.

Y el Veloce es el más dinámico. Incorpora faros Matrix y suspensión electrónica. Pensado para quien disfruta conduciendo.