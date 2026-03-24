Cupra cautiva con el SUV más deportivo y atractivo de su catálogo

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 06:46h.

El Formentor sigue siendo el rey de ventas de Cupra

El SUV chino que llega con precio de Seat Arona y diseño más elegante que el Volkswagen T-Cross

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El Cupra Formentor se ha convertido en el modelo más representativo de la firma española gracias a una propuesta que combina diseño, deportividad y tecnología en un formato SUV. Desde su aparición, ha logrado diferenciarse en un segmento muy competido mediante una estética propia y un enfoque dinámico poco habitual en este tipo de vehículos. El titular encuentra sentido en esa dualidad entre atractivo visual y comportamiento deportivo que define su carácter.

A nivel de diseño, el Formentor apuesta por una silueta que rompe con los códigos tradicionales del SUV compacto. La carrocería presenta una línea de techo descendente, pasos de rueda marcados y una anchura visual que enfatiza su carácter deportivo. Detalles como los acentos en color cobre o la firma lumínica afilada refuerzan una identidad que busca destacar sin recurrir a excesos. No es ningún secreto que este planteamiento ha sido clave en su éxito comercial.

La gama mecánica es uno de sus grandes argumentos. El modelo ofrece una amplia variedad de motorizaciones que incluyen opciones gasolina, diésel e híbridas enchufables, con niveles de potencia que cubren desde versiones equilibradas hasta variantes de alto rendimiento que superan los 300 CV. Esta diversidad permite adaptar el vehículo a distintos perfiles sin perder su esencia dinámica.

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En el interior, el enfoque continúa siendo claramente deportivo, pero sin renunciar al confort ni a la tecnología. El puesto de conducción está orientado al conductor, con una instrumentación digital configurable y un sistema multimedia de gran formato que centraliza la mayoría de funciones. La calidad percibida y los ajustes contribuyen a crear un ambiente moderno y coherente con su posicionamiento.

Equilibrio entre dinamismo, tecnología y versatilidad

El comportamiento dinámico es uno de los aspectos más destacados del Cupra Formentor. Su puesta a punto prioriza la precisión y la estabilidad, con una suspensión firme que limita los balanceos y una dirección directa que mejora la respuesta en curva. Este enfoque lo sitúa como una de las opciones más deportivas dentro del segmento SUV, sin llegar a comprometer completamente el confort en uso cotidiano.

En este sentido, los distintos modos de conducción permiten ajustar parámetros como la respuesta del acelerador, la dureza de la suspensión o la asistencia de la dirección. Esta versatilidad facilita que el vehículo pueda adaptarse a diferentes escenarios, desde trayectos urbanos hasta una conducción más exigente.

Por otro lado, la tecnología juega un papel central en su propuesta. El Formentor incorpora un conjunto avanzado de asistentes a la conducción que mejoran tanto la seguridad como la comodidad. A ello se suma una conectividad completa que integra navegación, servicios digitales y compatibilidad con dispositivos móviles.

Por todo ello, el Cupra Formentor se posiciona como uno de los SUV más atractivos y dinámicos de su categoría. Su combinación de diseño distintivo, oferta mecánica variada y comportamiento enfocado en las sensaciones lo convierten en una alternativa que destaca por personalidad propia dentro de un segmento cada vez más homogéneo.