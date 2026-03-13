El nuevo deportivo de Cupra es el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 05:57h.

También es uno de los más exclusivos: solo habrá 4.000 unidades

Cupra deja el León a precio de derribo

Cupra vuelve a demostrar que sabe combinar diseño, prestaciones y exclusividad. La marca española presenta una de sus creaciones más especiales. Se trata del nuevo CUPRA Formentor VZ5. Un modelo que destaca por su carácter radical. Y también por su producción limitada.

Bajo el capó esconde una auténtica joya mecánica. Utiliza un motor 2.5 TSI de cinco cilindros. Una configuración muy especial dentro del mercado actual. Desarrolla 390 CV y un impresionante par máximo de 480 Nm. Toda la potencia se gestiona mediante una caja DSG de siete velocidades y la tracción total 4Drive.

Las prestaciones están a la altura de un auténtico deportivo. El Formentor VZ5 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos. Además, alcanza una velocidad máxima de 280 km/h. Cifras propias de modelos mucho más caros. Todo ello acompañado por un sonido muy característico gracias a su motor de cinco cilindros.

Un Cupra preparado para la conducción más radical

La responsable de su comportamiento es la tecnología Torque Splitter. Este sistema reparte el par motor entre las ruedas traseras de forma independiente. Utiliza embragues controlados electrónicamente. Gracias a ello mejora la tracción, la agilidad y el paso por curva. Incluso incorpora un espectacular modo Drift pensado para circuito.

El chasis también recibe importantes mejoras. La altura libre al suelo se reduce en 10 milímetros respecto a otras versiones. Los bujes más rígidos mejoran la respuesta de la dirección. Además, el sistema DCC permite ajustar la suspensión con 15 niveles de firmeza diferentes.

Solo se fabricarán 4.000 unidades

El equipamiento también está a gran altura. Incluye faros Matrix LED, llantas de 20 pulgadas y un completo sistema multimedia con pantalla de 12,9 pulgadas. No faltan Android Auto, Apple CarPlay o el sonido Sennheiser. Todo acompañado por numerosos asistentes de seguridad.

Este deportivo no será fácil de ver en la calle. Cupra ha confirmado que solo fabricará 4.000 unidades en todo el mundo. Un número muy reducido para un coche tan deseado. Además, ya tiene precio en España. La cifra oficial arranca en 77.416 euros.