Coches y Motos 16 FEB 2026 - 21:08h.

SUV deportivo de carácter premium a precio de generalista

Cupra deja el León a precio de derribo

Compartir







El Cupra Formentor es uno de los SUV más bonitos y con más personalidad del mercado. Su diseño es agresivo. Bajo. Ancho. Con líneas marcadas y firma luminosa propia. Tiene presencia. Y ahora, además, llega con una rebaja cercana a 4.000 euros en su versión de acceso.

El Formentor combina diseño deportivo, buenas prestaciones y una rebaja significativa que lo acerca al precio de muchos compactos convencionales. Pero ofrece más imagen, más carácter y más dinamismo.

PUEDE INTERESARTE El Cupra León tiene un problema mayúsculo

Hasta 4.000 euros de descuento para el Cupra Formentor en febrero

Sobre catálogo, su versión de acceso a la gama parte desde 38.748 euros. Sin embargo, puede anunciarse desde 34.609 euros financiado. Una diferencia importante. Incluso frente a compactos tradicionales bien equipados. Al contado asciende a 42.017 euros, pero la oferta financiada cambia el escenario.

Por tamaño es un SUV compacto con aspiraciones deportivas. Mide 4.451 mm de largo, 1.839 mm de ancho y apenas 1.520 mm de alto. Esa silueta baja marca la diferencia. El maletero de 450 litros es correcto. Suficiente para el día a día.

Bajo el capó monta un motor 1.5 gasolina de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de seis relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 204 km/h. Prestaciones más que dignas.

PUEDE INTERESARTE Cupra convierte el Born en el chollo de diciembre

Comportamiento, calidad y equipamiento de carácter premium

El consumo medio homologado es de 6,6 litros cada 100 km. No es el más bajo del segmento. Pero encaja con su planteamiento dinámico. Frente a rivales como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, el Formentor ofrece un enfoque claramente más deportivo.

En equipamiento, incluso la versión básica viene muy completa. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros Full LED, Digital Cockpit, climatizador trizona, cámara multifunción y asistentes de conducción como regulación automática de distancia y detección de señales.

También suma CUPRA CONNECT, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sistema multimedia actualizado y múltiples airbags. No es un modelo pelado. Mantiene el carácter premium de la marca.