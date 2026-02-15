Toyota RAV4 híbrido ajusta el precio y aventaja a los SUV generalistas por su fama de indestructible
La nueva generación mantiene sus precios razonables respecto al modelo saliente
Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota
Muchos SUV generalistas pueden ser más baratos sobre el papel. Sin embargo, pocos ofrecen la combinación de espacio, potencia híbrida, consumo bajo y fama de durabilidad del RAV4. Y eso, para muchos compradores, marca la diferencia.
El nuevo Toyota RAV4 acaba de estrenar generación. Evoluciona en diseño. Mejora en tecnología. Refina su interior. Pero mantiene intactas sus grandes virtudes: fiabilidad, eficiencia y una reputación casi legendaria de coche indestructible. Lo mejor es que, pese a esta puesta al día, conserva un precio razonable dentro del segmento.
El nuevo Toyota RAV4 mantiene un precio razonable
Toyota ha sido prudente. No ha cambiado lo que funciona. El RAV4 sigue apostando por la hibridación autorrecargable como pilar central. Un sistema probado durante años. Sin enchufes. Sin complicaciones. Con consumos contenidos y un funcionamiento suave en cualquier entorno.
La versión de acceso parte desde 43.500 euros. Puede parecer una cifra elevada. Pero hablamos de un SUV grande, con 218 CV y etiqueta ECO. Bajo el capó encontramos un motor 2.5 gasolina asociado a un propulsor eléctrico. El conjunto entrega potencia de forma progresiva y silenciosa.
Ni cinco litros cada 100 km
En prestaciones tampoco decepciona. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Alcanza 180 km/h de velocidad máxima. Y homologa un consumo medio de apenas 4,9 litros cada 100 km. Para su tamaño y potencia, es una cifra difícil de igualar.
Porque tamaño tiene. Mide 4.600 mm de largo, con 1.855 mm de ancho y 1.685 mm de alto. La altura libre al suelo de 190 mm le permite afrontar caminos sin miedo. El maletero de 580 litros es amplio y práctico. Con los asientos abatidos puede llegar hasta 1.690 litros.
En equipamiento, desde acabados como Business y Advance, ya incluye pantalla de 10,5 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect, Apple CarPlay y Android Auto, navegación online en la nube y cuadro digital de 7 pulgadas. Faros LED y asistentes de seguridad completan un conjunto muy sólido.
Por encima quedan Style, Luxury y GR Sport, para quien busque más diseño o un enfoque más deportivo. Pero incluso en versión básica, el RAV4 transmite calidad y robustez.