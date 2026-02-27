Si mirabas un Mercedes GLA, este SUV premium con etiqueta ECO y 6.979 euros de rebaja te hará cambiar de idea

eldesmarque.com 27 FEB 2026 - 18:37h.

Igual de premium, recientemente renovado, 272 CV de potencia y casi 120 km de autonomía eléctrica

Mercedes acaba con el problema del GLA

Compartir







El Audi Q3 estrenó versión hace unos pocos meses. Y llegó más moderno, más tecnológico y más atractivo. Mantiene su esencia premium, pero mejora en detalles clave. Mide 4.484 mm de largo, 1.856 mm de ancho y 1.616 mm de alto. La batalla es de 2.680 mm. Un tamaño perfecto para quien busca un SUV compacto. Con imagen. Y con calidad.

Sus principales rivales son el Mercedes-Benz GLA y el BMW X1. Frente a ellos, el Q3 presume de diseño, excelente comportamiento en marcha y gran calidad de acabados. El interior transmite solidez. Buenos materiales. Ajustes precisos. Es un coche cómodo. Refinado. Y muy equilibrado.

PUEDE INTERESARTE Mercedes decide retirarlo del mercado

El Audi Q3 híbrido enchufable está de oferta

La gama contempla versiones gasolina, diésel y variantes con sistema microhíbrido. Pero para los más exigentes destaca la versión híbrida enchufable, denominada e-Hybrid. Es la opción más potente. También la más eficiente en ciudad. Y la que ofrece mayores prestaciones dentro de la gama. Además, actualmente está de oferta.

El precio sobre catálogo del Q3 e-Hybrid es de 56.120 euros. Sin embargo, en la web de Audi se anuncia desde 49.141 euros. La rebaja es de 6.979. Una diferencia notable. Sobre todo en un modelo premium. Así se convierte en una alternativa muy seria frente al GLA.

Así es el Q3 e-Hybrid

El sistema combina un motor de gasolina de 177 CV y 250 Nm con uno eléctrico de 116 CV y 330 Nm. La potencia conjunta es de 272 CV y 400 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Su velocidad máxima es de 215 km/h. Y consigue unos 120 km de autonomía eléctrica gracias a una batería de 19,7 kWh. Prestaciones contundentes con la ventaja de la etiqueta CERO según homologación.

El maletero en esta versión se reduce a 375 litros por la batería. Aun así, mantiene buena capacidad para el día a día. La banqueta trasera es abatible en proporción 40:20:40. Versátil. Funcional. Pensado para un uso familiar o profesional.

El equipamiento de serie es completo. Incluye faros LED, climatizador de dos zonas y llantas de 17 pulgadas. Incorpora pantalla MMI de 8,8 pulgadas, cuadro digital y servicios Audi Connect. Añade asistentes como Audi pre sense front y aviso de salida involuntaria de carril. Un SUV potente. Tecnológico. Con descuento. Y capaz de hacerte replantear la compra de un Mercedes GLA.