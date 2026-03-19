Alfa Romeo Tonale, el SUV bonito más barato que sus rivales alemanes, ahora sí tiene sentido

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 02:38h.

Hasta 15.000 euros más barato que el Mercedes GLA

El nuevo Alfa Romeo es, sin duda, el más atractivo de la marca

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Aunque menos mencionado, el Alfa Romeo Tonale se sitúa en el competitivo mercado de los SUV compactos premium. Este modelo destaca por su diseño elegante, su comportamiento dinámico y una gama mecánica variada. Pero lo que realmente ha llamado la atención es su precio más competitivo que el de muchos rivales alemanes.

Dentro de su categoría compite directamente con modelos como el BMW X1 o el Mercedes GLA, además de enfrentarse a SUV muy conocidos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral. Frente a ellos, el Tonale ofrece una combinación interesante de estilo italiano, tecnología y equipamiento.

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Las dimensiones también lo sitúan en una posición muy equilibrada dentro del segmento. El SUV mide 4.528 mm de largo, 1.841 mm de ancho y 1.601 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.636 mm. Estas proporciones permiten disfrutar de un interior cómodo y bien aprovechado.

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El espacio de carga también resulta práctico. El maletero ofrece 500 litros de capacidad, una cifra que puede ampliarse hasta 1.550 litros al abatir los asientos traseros. Esto lo convierte en un coche adecuado tanto para el uso diario como para viajes largos.

Mucho más barato que sus rivales alemanes

Uno de los aspectos más interesantes del Alfa Romeo Tonale es su precio. A pesar de posicionarse como un modelo premium, la marca lo anuncia desde 32.439 euros financiado o 35.207 euros al contado. Una cifra que lo coloca por debajo de algunos competidores directos. El GLA, por ejemplo, empieza en más de 47.000 euros, mientras que el BMW X1 se le acerca.

La versión de acceso incluye el acabado Tonale, que ya ofrece un equipamiento bastante completo. Entre los elementos destacados encontramos llantas de aleación de 17 pulgadas, faros Full LED, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla de 10,25 pulgadas.

En el interior también encontramos detalles que refuerzan su carácter deportivo. El modelo incorpora volante multifunción con inserciones de cuero, pedales deportivos y un salpicadero con acabados tridimensionales que aportan un toque moderno.

En seguridad y asistencia a la conducción tampoco se queda atrás. Incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, sistema de mantenimiento de carril y detector de fatiga del conductor.

Así es el Alfa Romeo Tonale más económico

La versión mecánica en oferta utiliza un motor diésel 1.6 de 130 CV y 320 Nm de par máximo, asociado a una caja automática de doble embrague de seis velocidades y tracción delantera. Con este conjunto acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos y alcanza 194 km/h de velocidad máxima.

El consumo medio se sitúa alrededor de 5,3 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy razonable para un SUV de estas características. Con su diseño italiano, buen equipamiento y precio competitivo, el Alfa Romeo Tonale demuestra que un SUV premium también puede ser una compra lógica.