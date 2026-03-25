Los mecánicos recomiendan cambiar el aceite antes de un año si tu coche es nuevo

eldesmarque.com 25 MAR 2026 - 07:12h.

Si acabas de comprarte un coche nuevo, esto te interesa

Los mecánicos aconsejan, por seguridad, ir siempre en coche eléctrico en lugar de gasolina

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Muchos conductores piensan que, al estrenar coche, no hay que preocuparse por el mantenimiento. Error. El aceite del motor empieza a trabajar desde el primer kilómetro. Y su estado es clave. Por eso, cada vez más mecánicos recomiendan adelantar el cambio.

El aceite no solo lubrica. También reduce la fricción, enfría componentes y mantiene limpio el motor. Además, protege frente a la corrosión. Sin él, el motor no duraría mucho.

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Sin embargo, los fabricantes han alargado los intervalos. Algunos hablan de 25.000 o incluso 30.000 kilómetros. Sobre el papel, es correcto. Pero en la práctica, muchos profesionales no lo ven claro.

Los expertos recomiendan cambiar el aceite cada 15.000 km como mucho

El problema es sencillo. El aceite se degrada. Y lo hace desde el primer uso. Altas temperaturas. Presión constante. Y contacto con residuos. Todo eso afecta a sus propiedades.

Con el paso del tiempo, pierde eficacia. Aparecen partículas metálicas. Restos de combustible. Hollín. Incluso humedad. Aunque el filtro ayuda, no es suficiente. El desgaste sigue ahí.

Por eso, muchos expertos recomiendan cambiarlo antes. Entre 10.000 y 15.000 kilómetros. O incluso antes de cumplir un año. Especialmente en coches nuevos. Es una forma de cuidar el motor desde el inicio.

Así es como se deteriora el aceite del motor

El uso real también influye. Trayectos cortos. Ciudad. Atascos. Todo esto acelera el deterioro. El motor no alcanza su temperatura óptima. Y el aceite trabaja en peores condiciones.

Los arranques en frío son especialmente críticos. En esos momentos, el lubricante no fluye igual. Y se generan más residuos. Esto termina afectando a su rendimiento.

Además, los motores actuales son más exigentes. Incorporan turbo, sistemas anticontaminación y mayor presión interna. Todo esto requiere un aceite en perfecto estado.

Adelantar el cambio no es caro. Pero sí muy importante. Un buen aceite reduce el desgaste. Mejora el rendimiento y alarga la vida del motor.