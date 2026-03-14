Los mecánicos aconsejan, por seguridad, ir siempre en coche eléctrico en lugar de gasolina

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 23:51h.

Los tres coches más seguros según Euro NCAP son eléctricos

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La seguridad es uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar un coche. Cada año se realizan nuevas pruebas para medir la protección que ofrecen los vehículos. En este sentido, los últimos resultados han llamado mucho la atención. Los coches eléctricos están dominando las clasificaciones.

Las evaluaciones realizadas por Euro NCAP han dejado una conclusión interesante. Muchos de los modelos más seguros del mundo son ahora eléctricos. Esto marca un cambio importante en la industria del automóvil. Por primera vez, los vehículos con motor de combustión quedan fuera de los primeros puestos.

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Los coches más seguros son eléctricos, según Euro NCAP

En lo más alto del ranking aparece el Mercedes CLA. Este modelo se ha convertido en uno de los coches mejor valorados en las pruebas de seguridad. Además, ha sido elegido Coche del Año 2026 en varios mercados. Su puntuación en protección para adultos alcanza un impresionante 94 %.

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El segundo puesto lo ocupa el Tesla Model 3. La berlina eléctrica de la marca estadounidense destaca por su alto nivel de protección estructural. También por sus avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Todo ello lo convierte en una de las opciones más seguras dentro de su categoría.

La estructura de los coches eléctricos permite diseños más seguros

Cerrando el podio aparece el Tesla Model Y. El SUV compacto de Tesla confirma el dominio de los vehículos eléctricos en estas pruebas. Su diseño estructural y su tecnología de seguridad activa ayudan a reducir riesgos. Además, ofrece una excelente protección para ocupantes y peatones.

Los expertos explican que los coches eléctricos tienen ciertas ventajas en este aspecto. Al no llevar un gran motor de combustión en la parte delantera, la estructura puede diseñarse de otra manera. Esto permite mejorar las zonas de deformación y absorber mejor la energía en caso de impacto.