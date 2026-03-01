Coches y Motos 01 MAR 2026 - 01:58h.

Dar de comer a un coche eléctrico puede costar un dineral, más que un coche de combustión

Tener un coche eléctrico puede ser una gran idea. Silencioso. Eficiente. Con bajo mantenimiento. Pero hay un detalle que lo cambia todo. No es la autonomía. No es la batería. Es el acceso a un punto de carga doméstico. Sin garaje propio, la experiencia puede complicarse. Así lo cuenta en TikTok el usuario @alejandroperezyt.

Según cuenta Alejandro Pérez, dueño de un BYD, cuando se puede cargar en casa, el coste es muy bajo. Una recarga completa puede rondar los 10 euros, dependiendo de la tarifa eléctrica. Con esa energía es posible recorrer entre 350 y 400 kilómetros en autovía. El ahorro frente a gasolina o diésel es claro. Y constante.

Cuando alimentar un coche eléctrico cuesta más que un diésel

El problema aparece cuando no existe esa opción. Los conductores que dependen de cargadores públicos se enfrentan a precios muy distintos. Y a veces elevados. En algunos puntos rápidos, una carga completa puede alcanzar los 48 o 50 euros. Incluso más. Cifras que sorprenden.

En otros cargadores de supermercados o parkings, el precio puede rondar los 22 euros. Pero hay otro inconveniente. El tiempo de espera. En ciertos casos, la recarga puede prolongarse hasta siete horas. No siempre es práctico. Ni cómodo. Especialmente si el coche se necesita a diario.

El resultado es evidente. En determinadas situaciones, el coste por kilómetro puede acercarse al de un diésel eficiente. E incluso superarlo. Esto rompe una de las principales promesas del coche eléctrico. El ahorro en combustible. Todo depende del lugar donde se recargue.

Además, los precios en cargadores públicos no siempre son transparentes. Varían según potencia, operador o franja horaria. Hay tarifas por kilovatio. O por minuto. Y no todos los usuarios lo saben. Esa falta de claridad genera frustración. Y sensación de descontrol en el gasto.

La conclusión es clara. El coche eléctrico tiene mucho sentido si se puede cargar en casa con una tarifa competitiva. Sin esa posibilidad, la experiencia puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Antes de dar el paso, conviene analizar el acceso real a la recarga. Porque en la movilidad eléctrica, el punto de carga lo es todo.