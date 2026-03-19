Los mecánicos piden que, si tu coche es nuevo, cambies el aceite antes de un año

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 21:37h.

Los especialistas del sector insisten en que adelantar este cambio puede ser clave para preservar la salud del motor

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Los mecánicos piden que cambies el aceite antes de un año si tu coche es nuevo, una recomendación que refuerza la importancia del mantenimiento preventivo incluso en vehículos de última generación. Aunque los fabricantes establecen intervalos cada vez más amplios, en la práctica los especialistas del sector insisten en que adelantar este cambio puede ser clave para preservar la salud del motor.

El aceite cumple una función esencial en cualquier propulsor, ya que lubrica los componentes internos, reduce la fricción y ayuda a disipar el calor. En los coches nuevos, durante los primeros kilómetros, el motor atraviesa un proceso de asentamiento en el que pueden generarse pequeñas partículas metálicas. Por otro lado, sustituir el aceite antes del primer año permite eliminar estos residuos y garantizar un funcionamiento óptimo desde el inicio.

En los vehículos modernos, lo habitual es establecer intervalos de cambio cada 15.000 kilómetros o una vez al año. Esta referencia responde a un equilibrio entre eficiencia, durabilidad y costes de mantenimiento. Sin embargo, factores como el tipo de conducción, los trayectos cortos o las condiciones climáticas pueden acelerar el deterioro del lubricante.

No es ningún secreto que los intervalos prolongados, aunque posibles desde el punto de vista técnico, pueden comprometer la protección del motor si no se ajustan al uso real del vehículo. Por ello, los mecánicos suelen recomendar una mayor prudencia frente a las indicaciones más optimistas de algunos fabricantes.

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Diferencias entre coches nuevos y antiguos

En el caso de los vehículos más antiguos, los intervalos de mantenimiento pueden variar considerablemente. Algunos modelos permiten alargar el cambio de aceite hasta los 30.000 kilómetros o incluso dos años, aunque esto depende en gran medida del tipo de motor y del aceite utilizado.

Cabe destacar que los motores con más años suelen ser más sensibles al estado del lubricante, especialmente si presentan desgaste interno. En estos casos, mantener un aceite en buen estado resulta fundamental para evitar averías y prolongar la vida útil del conjunto mecánico.

Además, el uso de aceites de mayor calidad o especificaciones concretas puede influir directamente en la duración y eficacia del mantenimiento. La elección del lubricante adecuado es, por tanto, un factor determinante junto con la frecuencia de sustitución.

Por todo ello, la recomendación general de los mecánicos pasa por adaptar los intervalos a cada caso concreto, teniendo en cuenta tanto la antigüedad del vehículo como su uso diario. Adelantar el cambio de aceite, especialmente en coches nuevos, se presenta como una medida sencilla que contribuye a mejorar la fiabilidad y el rendimiento a largo plazo.