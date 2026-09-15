Yamaha acerca a todos los bolsillos una de las deportivas más deseadas de su gama

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 18:19h.

El diseño que tiene esta moto hace que sea tan difícil de pasar desapercibida

La alternativa que pone contra las cuerdas a la Yamaha Ténéré

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En Yamaha han conseguido acercar a todos los públicos una deportiva que es considerada por mucha gente como una de las mejores dentro del catálogo de la firma. Esto se debe a su excelente combinación entre precio, equipamiento, prestaciones y comodidad, aparte de ser una de las más deportivas de conducir. Todo provoca que la R7 sea tan interesante, y más, si tenemos en cuenta que durante este año han traído muchas actualizaciones y mejoras.

Por ejemplo, la homologación Euro 5+, algo indispensable, así como la ergonomía revisada, el diseño de la carrocería mejorado, las piñas de nuevo diseño o las luces de frenada de emergencia. La electrónica es heredada de las motos de Superbikes, lo que le permite contar con el novedoso acelerador electrónico Y-CCT, así como una IMU de seis ejes que procesa la información necesaria, y que gestiona el control de frenado, el ABS, el control de deslizamiento, el control de velocidad de crucero, el quickshifter o el sistema anti-wheelie, aparte de los tres modos de conducción.

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Si hablamos de cifras, la moto declara una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 68 Nm a 6.500 rpm, unas cifras realmente a tener en cuenta. En la instrumentación, nos topamos con una pantalla TFT de cinco pulgadas con cuatro modos de visualización, y que cuenta con conectividad, como es lógico. Y el diseño que tiene esta moto hace que sea tan difícil de pasar desapercibida, y sea un auténtico imán de miradas.

La Yamaha R7 cuesta 10.499 euros

Lo mejor de todo en esta Yamaha R7 es que su precio está al alcance de todos los bolsillos, ya que se puede pagar sin excesivos problemas. Para ser más exactos, basta con realizar una inversión de 10.499 euros si quieres que sea tuya.