Yamaha vuelve a enamorar con una naked que recupera algunas de las señas de identidad más icónicas

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 13:44h.

Rinde a una potencia de 165 CV y a un par máximo de 112 Nm

La Yamaha más icónica de la historia es de 1998

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En Yamaha saben cómo hacer motos de todo tipo, y las naked no son una excepción. Por si alguien tenía dudas, se puede comprobar fácilmente a la hora de analizar a fondo y con detalle todo lo que te ofrece la MT 10, una maxi naked de estética radical que combina la esencia de la marca con la deportividad, el motor y el chasis de motos más potentes. El resultado es una moto excelente, que no deja a nadie indiferente y que llama la atención a simple vista.

Sufrió una importante y profunda revolución hace unos años, cuando se revisó la ergonomía, se le instaló un escape de titanio, se hizo más potente el motor, se rediseñó el sistema de admisión o se ajustaron las suspensiones. El sonido que ofrece es simplemente espectacular, gracias a su excelente propulsor CP4 de cuatro cilindros, con una cilindrada de 998 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 165 CV y a un par máximo de 112 Nm.

Está equipada con un acelerador electrónico, que gestiona los cuatro modos de motor, y una IMU de seis ejes que se encarga de controlar todas las ayudas para la conducción, como el control de tracción sensible a la inclinación, el sistema de control de deslizamiento, el sistema anti-caballito o el limitador de velocidad variable. También cuenta con un quickshifter de serie incorporado, mientras que en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de 4,2 pulgadas.

La Yamaha MT 10 está valorada en 17.999 euros

Si deseas llevarte a casa la Yamaha MT 10, tan solo se necesitará pagar un total de 17.999 euros, un precio que nos parece bastante razonable, y que queda completamente justificado. Esto la acaba por convertir en una de las naked más interesantes que recordamos haber visto.