Más versátil y, para muchos, una alternativa mejor que la Yamaha Tracer 9 GT+

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 19:46h.

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En Ducati presumen de un amplio repertorio en el catálogo que incluye motos de todo tipo. Y hoy es el día para hablar de la Multistrada V2, una moto versátil y muy equipada, que para mucha gente es una compra mejor que la Yamaha Tracer 9 GT+, una de las grandes referentes del segmento. Esto se debe a las excelentes prestaciones que ofrece, con una relación calidad precio que es difícil de mejorar, así como un diseño que no pasa desapercibido.

En 2025 sufrió una importante actualización que la hizo mejorar todavía más, en apartados clave como el chasis mono caso de aluminio, la ergonomía, el confort o el peso total del conjunto, que se redujo en 18 kilos. Y donde más énfasis se puso fue en el propulsor, de dos cilindros en V, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 115 CV, y que es capaz de entregar un buen par desde bajas revoluciones.

Todos los componentes de esta moto son de primera calidad, con frenos Brembo que garantizan una excelente seguridad y estabilidad, mientras que las suspensiones llevan el sello de Marzocchi. Y el paquete electrónico está realmente avanzado, al contar con varios modos de conducción, ABS en curva, control de tracción, control anti-wheelie o control de freno motor. Y para rematar la faena, se incluye la pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Ducati Multistrada V2 nos ha sorprendido por lo barata que nos parece

Pensábamos que tendría un coste mucho más elevado, pero lo cierto es que esta Ducati Multistrada V2 está disponible desde un precio muy razonable, que te permite poder conseguirla en caso de que pagues únicamente un total de 16.790 euros, lo que nos resulta un chollo.