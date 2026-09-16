Jaecoo desafía BMW y Mercedes con un SUV híbrido enchufable que destaca por diseño y refinamiento

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 01:21h.

La marca china apuesta por diseño y tecnología con precios más atractivos que las premium

Lo nuevo de Jaecoo es un SUV que apunta a top ventas

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El Jaecoo 7 SHS no compite con BMW y Mercedes intentando imitar sus emblemas. Lo hace ofreciendo 279 CV, 90 kilómetros de autonomía eléctrica y un equipamiento propio de versiones mucho más caras. Su precio promocional puede situarse en torno a los 26.000 euros al incluir financiación y otros descuentos, una distancia enorme respecto a los SUV enchufables premium.

Su verdadera amenaza está en el habitáculo. La gran pantalla vertical, el techo panorámico y una presentación cuidada reducen la sensación de estar ante una alternativa económica. Jaecoo ha entendido que el refinamiento cotidiano depende tanto del silencio, los asientos y la suavidad como del material utilizado en una moldura secundaria.

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Un interior pensado para viajar relajado

El salpicadero queda dominado por una pantalla de 14,8 pulgadas. Los menús agrupan gran parte de las funciones, aunque existen accesos rápidos para las operaciones más utilizadas. La instrumentación digital presenta la información esencial sin recargar el campo de visión.

El techo panorámico de 1,1 metros cuadrados aporta luminosidad y hace que la cabina parezca más grande. Según acabado, aparecen asientos con diferentes ajustes eléctricos, climatización y un equipo Sony de ocho altavoces.

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La insonorización también tiene peso. En ciudad, el sistema híbrido puede mover el coche sin encender el motor de gasolina, eliminando vibraciones y buena parte del ruido. En carretera, la entrega de potencia resulta progresiva y permite mantener ritmos elevados sin forzar continuamente la mecánica.

Un diseño robusto que evita parecer genérico

La gran parrilla utiliza barras verticales y se combina con unos faros muy estrechos. El capó horizontal y las formas cuadradas hacen que el coche recuerde a los todoterrenos clásicos, aunque sus prioridades reales estén en el asfalto.

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Los tiradores enrasados limpian los laterales y las llantas disponibles llenan bien los pasos de rueda. Detrás, los pilotos recorren el portón y refuerzan la anchura. El conjunto tiene personalidad sin copiar de manera evidente la imagen de un BMW X1 o un Mercedes GLA.

La carrocería de aproximadamente 4,50 metros proporciona una segunda fila amplia. El maletero no lidera la categoría, pero ofrece espacio suficiente para el equipaje habitual de una familia.

Una mecánica enchufable con sentido cotidiano

El sistema SHS combina un motor 1.5 turbo, dos unidades eléctricas y una transmisión específica. Desarrolla 279 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. La potencia está orientada más a mover el coche con soltura que a buscar prestaciones deportivas.

La batería de 18,3 kWh permite homologar 90 kilómetros eléctricos. También admite carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW, algo poco habitual entre los híbridos enchufables, y puede pasar del 30 al 80 % en unos 20 minutos bajo condiciones adecuadas.

Con el depósito y la batería cargados, Jaecoo anuncia hasta 1.200 kilómetros de autonomía total. La función V2L permite además alimentar dispositivos externos con una potencia de hasta 3,3 kW.

BMW y Mercedes conservan ventaja en personalización, algunos materiales y prestigio. El Jaecoo responde donde más se nota cada día: silencio urbano, potencia, equipamiento y autonomía eléctrica. Para quien quiera un SUV refinado sin asumir una tarifa premium, el desafío es completamente real.