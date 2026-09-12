Jaecoo tiene un nuevo SUV que, sin duda, es el más bonito

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 10:39h.

La marca china está ganando cada vez más peso en España

Lo nuevo de Jaecoo es un SUV que apunta a top ventas

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El Jaecoo 7 ha conseguido algo importante para una marca prácticamente recién llegada a España: tener una identidad reconocible. En un mercado saturado de SUV con enormes pantallas, ópticas divididas y carrocerías muy parecidas entre sí, el modelo chino apuesta por unas formas cuadradas, una parrilla vertical y unas proporciones que recuerdan más a un todoterreno tradicional que a un crossover.

Eso lo convierte en el Jaecoo más atractivo de su todavía corta gama. Y el diseño no llega solo: detrás hay un SUV híbrido enchufable con 279 CV, 90 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 1.200 kilómetros de autonomía total.

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Un diseño que apuesta por las líneas rectas

El frontal es probablemente la zona con más personalidad. Una gran calandra hexagonal utiliza elementos verticales y queda acompañada por unos grupos ópticos LED mucho más estrechos.

El capó prácticamente horizontal y las formas rectas de la carrocería aportan presencia. Jaecoo no intenta esconder el volumen mediante líneas de cupé ni una luneta especialmente inclinada. El resultado tiene más relación visual con los SUV clásicos que con muchos de los crossovers actuales.

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También ayudan detalles como los tiradores retráctiles de las puertas, las llantas de 19 pulgadas disponibles y las superficies laterales relativamente limpias. El techo panorámico de 1,1 metros cuadrados refuerza la sensación de amplitud interior.

Es un coche diseñado para parecer robusto sin convertirse en una caricatura todoterreno.

Mucha tecnología detrás de la imagen

La segunda baza está en el habitáculo. El Jaecoo 7 utiliza una gran pantalla multimedia vertical de 14,8 pulgadas y puede incorporar un sistema de cámaras capaz de generar una visión panorámica de 540 grados.

El equipamiento también contempla un sistema de sonido Sony de ocho altavoces y numerosos asistentes a la conducción. La presentación interior apuesta claramente por transmitir una sensación más sofisticada de lo que tradicionalmente se asociaba a las marcas chinas de precio competitivo.

Pero el argumento más importante está bajo el capó. La versión SHS-P combina un motor 1.5 turbo específicamente diseñado para funcionar dentro de un sistema híbrido con dos motores eléctricos y una transmisión híbrida dedicada. El conjunto desarrolla 279 CV.

90 kilómetros eléctricos y 1.200 totales

La batería tiene 18,3 kWh y permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico según homologación WLTP. Es suficiente para completar los desplazamientos cotidianos de muchos conductores sin utilizar gasolina si existe la posibilidad de cargar regularmente.

Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW. En condiciones adecuadas, puede pasar del 30 al 80 % aproximadamente en 20 minutos.

Cuando entran en funcionamiento tanto la batería como el depósito de gasolina, Jaecoo anuncia hasta 1.200 kilómetros de autonomía total. También dispone de tecnología V2L para alimentar dispositivos eléctricos externos con hasta 3,3 kW.

El Jaecoo 7 SHS-P se anuncia actualmente desde 26.490 euros bajo condiciones promocionales y financiación. Es una cifra que refuerza todavía más su posicionamiento.

El diseño es el primer elemento que llama la atención, pero no es el único motivo para fijarse en él. Tiene una imagen reconocible, mucha tecnología y un sistema híbrido enchufable con una autonomía eléctrica muy aprovechable. Para una marca que acaba de empezar a construir su identidad en Europa, el Jaecoo 7 es claramente su mejor carta de presentación.