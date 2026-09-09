Volvo tiene un eléctrico tan bueno por lo que cuesta que ni Audi ni BMW logran igualarlo

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 02:03h.

La marca sueca apuesta por un EV bonito, tecnológico y con buen precio

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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El Volvo EX30 representa una forma diferente de acceder a una marca premium. Es pequeño, completamente eléctrico y utiliza una arquitectura compartida con otros modelos del Grupo Geely, pero conserva un diseño y una puesta a punto claramente identificables como Volvo.

Su precio promocionado parte de 27.950 euros, una cifra por la que Audi y BMW no ofrecen actualmente un SUV eléctrico comparable. Esta diferencia permite al EX30 competir tanto con modelos generalistas como con alternativas de marcas premium.

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Diseño escandinavo en poco más de cuatro metros

Con 4,23 metros de longitud, el EX30 es más corto que la mayoría de SUV compactos. Resulta manejable en ciudad, necesita poco espacio para aparcar y mantiene una imagen robusta gracias a sus proporciones.

El frontal cerrado, la reinterpretación de los faros con forma de martillo de Thor y las superficies limpias consiguen que parezca moderno sin resultar excesivamente recargado.

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El interior sigue una filosofía minimalista. La mayor parte de las funciones se concentran en la pantalla central, lo que reduce el número de botones. Esta solución aporta una imagen muy tecnológica, aunque obliga a acostumbrarse a consultar información básica en el centro del salpicadero.

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Su principal limitación práctica es el maletero de 318 litros. Puede ser suficiente para una pareja o una familia con pocas necesidades de carga, pero queda por debajo de SUV eléctricos de mayor tamaño.

Desde 272 hasta 428 CV

La versión básica utiliza una batería de 51 kWh y un motor de 272 CV. Dependiendo del acabado, homologa entre 335 y 337 kilómetros de autonomía.

La alternativa Long Range mantiene los 272 CV, aumenta la batería hasta 69 kWh y puede alcanzar unos 475 kilómetros homologados. Esta es probablemente la configuración más equilibrada para quien quiera utilizarlo también en viajes.

En la parte superior aparece la variante con dos motores y 428 CV. Sus prestaciones son extraordinarias, aunque la potencia puede resultar innecesaria para la mayoría y eleva notablemente el precio.

Un Volvo eléctrico desde 27.950 euros

La tarifa oficial de la versión Essential con 272 CV comienza en 35.413 euros. Aplicando la promoción y las ayudas contempladas, el precio anunciado baja hasta los 27.950 euros, con un descuento máximo de 7.463 euros.

Las versiones Long Range parten de algo más de 41.000 euros antes de promociones. Continúan siendo competitivas por potencia, autonomía y posicionamiento, aunque ya se acercan a alternativas de mayor tamaño.

El EX30 no es perfecto: tiene un maletero contenido, un interior excesivamente dependiente de la pantalla y unas plazas traseras ajustadas. Sin embargo, combina diseño, seguridad, 272 CV y hasta 475 kilómetros de autonomía.

Por lo que cuesta la versión promocionada, resulta difícil encontrar otro SUV eléctrico premium que ofrezca un conjunto comparable.