Volvo estrena 4 alertas inteligentes en carretera, incluyendo esquivar animales

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Volvo Cars prepara una actualización de software para los EX60, EX90 y ES90 que ampliará sus funciones de seguridad conectada. El objetivo es avisar al conductor con mayor antelación sobre posibles peligros para que pueda adaptar su conducción y reducir el riesgo. La tecnología, estrenada por Volvo en 2016, utiliza información compartida entre vehículos conectados para generar avisos en tiempo real. Ahora incorpora cuatro funciones capaces de alertar sobre animales grandes, usuarios vulnerables, obras y accidentes detectados más adelante en el recorrido.

La alerta de animales grandes avisará cuando se detecte uno en la carretera o cerca de ella. El sistema dedicado a peatones y ciclistas hará lo mismo con estos usuarios, mientras otra función identificará zonas de obras. La cuarta novedad se centra en los accidentes. Utilizará datos procedentes de vehículos Volvo conectados y centros de gestión del tráfico para advertir de posibles incidentes antes de que el conductor llegue hasta ellos.

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Nuevas alertas para anticiparse al peligro

Las cuatro funciones estarán disponibles en los Volvo EX60, EX90 y ES90 en Europa, Estados Unidos y Canadá, aunque su disponibilidad podrá variar según el modelo. Complementarán avisos existentes, como los relacionados con carreteras resbaladizas y luces de emergencia. Estas tecnologías resultan especialmente útiles cuando empeora la visibilidad. Carreteras sinuosas, lluvia u otras condiciones complicadas pueden reducir el tiempo de reacción, por lo que recibir información de otros vehículos aporta una ayuda adicional.

Volvo plantea estas funciones para reducir accidentes mediante información compartida. Cada vehículo conectado puede ayudar a otros conductores a conocer un peligro antes de encontrárselo.

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Audio espacial para los Volvo más avanzados

La actualización también añadirá compatibilidad con audio espacial en Apple CarPlay para los EX90 y ES90 equipados con sistema de sonido Bowers & Wilkins y tecnología Dolby Atmos. El objetivo es mejorar la experiencia sonora dentro del habitáculo.

El equipo premium incorpora 25 altavoces y permite crear una reproducción multidimensional, con música y voces distribuidas por diferentes zonas del interior. Canciones, conciertos o podcasts pueden ganar profundidad y detalle durante los desplazamientos.

Volvo destaca esta evolución como otro ejemplo de cómo los vehículos definidos por software pueden incorporar nuevas capacidades después de su lanzamiento. La industria depende cada vez más de actualizaciones digitales. En lugar de limitar las funciones del automóvil al momento de su fabricación, el software permite añadir mejoras, perfeccionar sistemas y ampliar prestaciones con el paso del tiempo.

En seguridad, este planteamiento permite evolucionar los sistemas de asistencia y comunicación entre vehículos. Volvo mantiene como referencia su objetivo de avanzar hacia una movilidad en la que las colisiones sean cada vez menos frecuentes. Las nuevas alertas conectadas llegarán a los modelos indicados en mercados seleccionados, mientras que el audio espacial dependerá del equipamiento Bowers & Wilkins. La compañía seguirá ampliando las funciones de sus vehículos mediante actualizaciones de software.