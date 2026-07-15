Coches y Motos 15 JUL 2026 - 03:13h.

La marca sueca tiene un SUV eléctrico muy top

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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La electrificación está transformando el segmento de los SUV de lujo y cada vez son más los fabricantes que presentan modelos capaces de combinar prestaciones de primer nivel, gran autonomía y un elevado nivel de confort. En ese escenario, el Volvo EX90 llega dispuesto a convertirse en uno de los referentes de la categoría. El nuevo buque insignia de la firma sueca apuesta por un enfoque claramente premium, con una potencia de hasta 680 CV, una autonomía que puede alcanzar los 618 kilómetros y un importante despliegue tecnológico pensado para marcar el futuro de la marca.

El EX90 representa un paso decisivo dentro de la estrategia de electrificación de Volvo. Sustituye al conocido XC90 como el SUV más avanzado de la compañía y demuestra que la marca quiere competir directamente con algunos de los modelos eléctricos más exclusivos del mercado.

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Diseño elegante, siete plazas y un interior pensado para el confort

Como es habitual en Volvo, el diseño apuesta por la elegancia antes que por la extravagancia. El EX90 mantiene unas líneas limpias y minimalistas que transmiten una gran sensación de solidez. La parrilla cerrada, los característicos faros con la firma luminosa inspirada en el martillo de Thor y una silueta muy equilibrada le permiten ofrecer una imagen sofisticada sin recurrir a elementos excesivamente llamativos.

Sus dimensiones también reflejan claramente sus aspiraciones. Se trata de un SUV de gran tamaño con capacidad para transportar hasta siete ocupantes, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante para familias que necesitan espacio sin renunciar al lujo.

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En el interior destaca la calidad de realización. Volvo apuesta por materiales sostenibles, superficies de tacto agradable y un diseño muy limpio donde prácticamente desaparecen los botones físicos. El protagonismo recae sobre una gran pantalla central desde la que se controlan la mayoría de funciones del vehículo, acompañada por una instrumentación digital completamente configurable.

El equipamiento tecnológico está a la altura de un modelo de representación. Dependiendo de la versión puede incorporar sistema multimedia con servicios integrados de Google, equipo de sonido premium, climatización de varias zonas, asientos eléctricos con funciones de calefacción y ventilación, suspensión neumática adaptativa y una completa batería de asistentes a la conducción.

La seguridad continúa siendo uno de los grandes argumentos de Volvo. El EX90 incorpora sensores, cámaras y radares de última generación capaces de supervisar constantemente el entorno del vehículo para ayudar al conductor y reducir el riesgo de accidentes.

Prestaciones muy elevadas y autonomía para viajar sin preocupaciones

La oferta mecánica del Volvo EX90 se adapta a diferentes necesidades, aunque las versiones más potentes son las que realmente llaman la atención. La variante Twin Motor Performance desarrolla hasta 680 CV, una cifra que sitúa a este SUV entre los eléctricos más prestacionales de su categoría.

Gracias al elevado par instantáneo característico de los motores eléctricos, las aceleraciones son muy contundentes pese al considerable tamaño del vehículo. Todo ello sin renunciar a una conducción especialmente confortable, silenciosa y refinada.

Otro de los aspectos más destacados es la autonomía. Las versiones más capaces homologan hasta 618 kilómetros con una sola carga, una cifra que permite afrontar viajes largos con mucha mayor tranquilidad y competir de tú a tú con algunos de los SUV eléctricos más avanzados del mercado.

Además, el sistema de carga rápida permite recuperar una parte importante de la batería en pocos minutos cuando se utilizan puntos de alta potencia, reduciendo notablemente los tiempos de espera durante los desplazamientos.

Con este modelo, Volvo deja claro que quiere ocupar una posición destacada dentro del segmento premium. El EX90 combina lujo, tecnología, seguridad, espacio para toda la familia y unas prestaciones sobresalientes, convirtiéndose en un serio rival para modelos como el BMW iX, Mercedes EQS SUV, Audi Q8 e-tron o Tesla Model X. Una propuesta que demuestra hasta qué punto la competencia entre los grandes SUV eléctricos de lujo es hoy más intensa que nunca.