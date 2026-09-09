Coches y Motos 09 SEP 2026 - 04:31h.

Lynk & Co tiene un SUV atractivo en muchos sentidos

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi Q3 es una de las referencias tradicionales entre los SUV compactos premium, pero el mercado ofrece alternativas que igualan o superan algunos de sus argumentos por mucho menos dinero. El Lynk & Co 01 híbrido enchufable es una de las más interesantes.

El modelo de la firma perteneciente al Grupo Geely combina una imagen muy personal, un interior tecnológico y una mecánica PHEV con etiqueta CERO. Todo ello se acompaña de una oferta que reduce notablemente su precio.

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Un SUV que no intenta parecerse a los demás

El Lynk & Co 01 mide 4,54 metros de longitud, una cifra muy cercana a la de numerosos SUV compactos familiares. Su diseño, sin embargo, se aleja de las propuestas más conservadoras.

Los grupos ópticos elevados, la parrilla horizontal y las formas marcadas de la carrocería le proporcionan una identidad fácilmente reconocible. Puede gustar más o menos, pero difícilmente se confunde con otro modelo.

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Su habitáculo ofrece espacio para cinco ocupantes y un maletero de 466 litros. No es la referencia absoluta de la categoría, pero sí una capacidad suficiente para maletas, compras o equipaje familiar.

Hasta 280 CV y etiqueta CERO

La gama se articula alrededor de una mecánica híbrida enchufable de gasolina. Según la versión, el sistema desarrolla entre 276 y 280 CV, proporcionando unas prestaciones claramente superiores a las necesarias para un uso cotidiano.

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Su batería permite realizar buena parte de los desplazamientos diarios utilizando electricidad, siempre que el conductor pueda cargarla regularmente. Esa es la clave para acercarse a las cifras oficiales de consumo.

La homologación parte de 2,8 litros cada 100 kilómetros, aunque este dato solamente es representativo cuando se inicia el recorrido con carga disponible. Una vez agotada, el consumo de gasolina aumenta como sucede con cualquier híbrido enchufable.

A cambio, el 01 obtiene la etiqueta CERO de la DGT, con ventajas de acceso y estacionamiento en determinadas ciudades.

Una oferta que lo acerca a los SUV generalistas

El precio oficial parte de 40.995 euros para el acabado Core y alcanza los 44.995 euros en las versiones More. Son cantidades importantes, aunque todavía pueden quedar por debajo de un Audi Q3 híbrido enchufable equivalente.

La promoción disponible anuncia un precio de acceso de 27.725 euros, aplicando un ahorro máximo de 13.270 euros. Es imprescindible revisar las condiciones y la financiación asociada, pero la rebaja transforma su competitividad.

El Audi conserva una imagen de marca más consolidada, una red comercial más extensa y una mayor facilidad de reventa. El Lynk & Co responde con diseño, potencia, tecnología, etiqueta CERO y un precio promocionado muy inferior.

Para quien esté dispuesto a salir de las marcas tradicionales, el 01 puede ofrecer una combinación más completa y diferente que la del SUV alemán.