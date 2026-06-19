El nuevo Audi es, para muchos, el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos más caros

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 08:13h.

Es de lo mejor que encontrarás en el catálogo de Audi ahora mismo

Este es el principal problema del Audi Q3

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Audi atraviesa uno de los momentos más interesantes de su historia reciente. La marca alemana está renovando por completo su gama eléctrica y el nuevo Q6 Sportback e-tron es uno de los mejores ejemplos. Su llegada no ha pasado desapercibida. Para muchos aficionados, se trata del Audi más atractivo jamás fabricado. Un modelo que combina una imagen espectacular con tecnología de última generación y un nivel de calidad propio de segmentos superiores.

Lo primero que gusta es su silueta. Audi ha apostado por una carrocería de estilo coupé, con una línea de techo muy deportiva y una presencia que recuerda a modelos mucho más exclusivos. Mide 4,77 metros de largo y cuenta con una generosa batalla de 2,89 metros, lo que le permite ofrecer un interior amplio sin renunciar a una estética dinámica. Es un SUV eléctrico que destaca entre propuestas tan llamativas como el Cupra Tavascan, el Alpine A390 o el BYD Sealion 7.

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Diseño deportivo sin renunciar a la practicidad

La sensación premium continúa en el habitáculo. Los materiales transmiten calidad desde el primer contacto. Todo está pensado para ofrecer una experiencia moderna y tecnológica. Además, el maletero alcanza los 511 litros, una cifra muy interesante para un vehículo de enfoque deportivo. A ello se suma un práctico compartimento delantero de 64 litros, perfecto para guardar cables de carga u objetos pequeños.

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El nuevo Audi Q6 Sportback e-tron parte en la web del fabricante de 61.698 euros al contado o 60.598 euros financiado. No es un coche barato, pero sí ofrece argumentos para justificar cada euro. Diseño, autonomía, tecnología y calidad se combinan en un modelo que muchos consideran el Audi más bonito jamás creado. Y lo mejor es que logra plantar cara a vehículos bastante más caros sin complejos.

Así es el Audi Q6 Sportback e-tron más económico

En el apartado mecánico, la versión de acceso ya ofrece unas cifras muy respetables. Su motor eléctrico desarrolla 292 CV de potencia. Está alimentado por una batería de 83 kWh de capacidad. Gracias a ella puede recorrer hasta 539 kilómetros según el ciclo WLTP. También acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Más allá de las prestaciones, uno de sus grandes argumentos es la eficiencia. Audi ha trabajado intensamente en la aerodinámica y en la gestión energética. El resultado es un SUV capaz de afrontar desplazamientos largos con una sola carga. Algo especialmente importante para quienes utilizan el coche tanto en ciudad como en carretera.

El equipamiento tampoco decepciona. Desde la versión básica incorpora llantas de 19 pulgadas, asientos deportivos, acceso confort sin llave, retrovisores eléctricos calefactados y abatibles, además de una avanzada iluminación LED. Los faros LED Plus con asistencia para luz de carretera y los pilotos traseros LED Pro con intermitentes dinámicos refuerzan todavía más su imagen tecnológica.