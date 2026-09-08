MG tiene un nuevo SUV que, para la mayoría, es el más elegante de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 14:16h.

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MG continúa ampliando su presencia en Europa con modelos cada vez más elaborados. El nuevo MG S5 eléctrico es uno de los mejores ejemplos de esta evolución, ya que abandona parte del enfoque sencillo de anteriores productos para ofrecer una imagen más sofisticada.

Su diseño exterior no resulta excesivamente agresivo ni recurre a una acumulación de adornos. La carrocería presenta superficies limpias, una silueta proporcionada y unos grupos ópticos muy estilizados. Esta combinación puede convertirlo, para muchos, en el SUV más elegante de la etapa reciente de MG.

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Un salto evidente respecto a anteriores modelos

El S5 eléctrico mide 4,48 metros de longitud, una cifra que lo sitúa en una posición intermedia dentro del mercado de los SUV compactos. Su tamaño permite ofrecer una presencia notable sin convertirse en un coche complicado para el uso cotidiano.

El frontal cerrado delata su naturaleza eléctrica, mientras que la iluminación dividida y los detalles aerodinámicos le proporcionan una identidad moderna. La parte posterior también apuesta por líneas limpias y una firma luminosa que refuerza la sensación de anchura.

El diseño no solamente busca llamar la atención. La carrocería ofrece un habitáculo amplio y un maletero de 453 litros, una capacidad adecuada para una familia y claramente superior a la de algunos eléctricos urbanos.

Hasta 480 kilómetros de autonomía

La gama cuenta con distintas combinaciones de batería, potencia y equipamiento. La versión de acceso utiliza una batería de 49 kWh, entrega 170 CV y homologa aproximadamente 340 kilómetros de autonomía.

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Por encima aparece la alternativa de 64 kWh y 231 CV. En el acabado Comfort puede alcanzar 480 kilómetros homologados, mientras que la terminación Luxury declara alrededor de 465 kilómetros debido a las diferencias de equipamiento y peso.

Estas cifras permiten que el S5 no quede limitado a desplazamientos urbanos. La versión de mayor batería puede afrontar viajes siempre que se planifiquen las recargas, ofreciendo además unas prestaciones holgadas.

Un precio difícil de ignorar

El precio oficial de acceso parte de 32.699 euros, mientras que las versiones superiores alcanzan los 38.699 euros. Sin embargo, aplicando las promociones y ayudas incluidas en la oferta anunciada, la variante básica puede quedarse en unos 22.090 euros.

Esto supone una rebaja superior a los 10.600 euros y cambia por completo su relación entre precio y producto. Por esa cantidad, el MG S5 eléctrico combina un diseño cuidado, 453 litros de maletero, siete años de garantía y una autonomía máxima de 480 kilómetros.

MG comenzó conquistando clientes principalmente por precio, pero modelos como este demuestran que la marca también quiere hacerlo mediante el diseño. El S5 es más maduro, elegante y equilibrado, sin abandonar uno de sus argumentos principales: ofrecer mucho coche por una cantidad razonable.