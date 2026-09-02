Más premium de lo que su precio hace pensar y, para muchos, la mejor alternativa al MG 4

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 12:04h.

El eléctrico chino tiene un precio top, pero esta apuesta de Cupra le va a robar muchas ventas

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Compartir







El MG4 se ha convertido en una referencia entre los eléctricos asequibles por sus prestaciones, autonomía y variedad de versiones. Sin embargo, su posición ya no resulta tan cómoda. El CUPRA Raval llega con una propuesta más compacta, un diseño mucho más personal y una presentación que transmite una sensación de coche caro difícil de encontrar en este nivel de precios.

Aunque por dimensiones pertenece a un segmento inferior, el modelo español puede ser una alternativa seria para quienes estaban valorando el MG4. Su estrategia no consiste únicamente en ajustar la tarifa, sino en ofrecer carácter, tecnología y una conducción cuidada.

PUEDE INTERESARTE MG se lleva un bofetón descomunal con el ZS

Un urbano que aprovecha cada centímetro

El Raval mide 4,05 metros de longitud, frente a los 4,29 metros del MG4. Esa diferencia facilita los desplazamientos urbanos y las maniobras en aparcamientos estrechos. A pesar de ser más corto, su plataforma desarrollada para vehículos eléctricos permite aprovechar muy bien el habitáculo.

Las plazas traseras pueden quedar algo más justas que en el MG, especialmente cuando viajan adultos altos, pero el CUPRA sorprende en capacidad de carga. Su maletero alcanza los 441 litros, superando los entre 350 y 388 litros anunciados para las diferentes versiones del MG4.

La diferencia más evidente aparece en el diseño. CUPRA ha apostado por proporciones musculosas, pasos de rueda marcados y una iluminación con mucha personalidad. El interior sigue la misma filosofía, con asientos de aspecto deportivo, detalles en color cobre y una presentación más elaborada. El MG4 ha mejorado su calidad, pero el Raval transmite una imagen más cercana a la de un producto premium.

Hasta 444 kilómetros para salir de la ciudad

La versión de acceso del Raval combina una batería de 37 kWh con motores de 115 o 135 CV, ofreciendo hasta 328 kilómetros de autonomía. Es una configuración suficiente para quien realiza recorridos principalmente urbanos y dispone de un punto de carga doméstico.

El verdadero rival del MG4 se encuentra en las versiones superiores. El Raval Endurance desarrolla 210 CV y puede alcanzar aproximadamente 444 kilómetros con una carga. La variante VZ eleva la potencia hasta los 226 CV y añade una puesta a punto más deportiva y asientos tipo bucket.

La batería de mayor capacidad admite una potencia de carga de hasta 105 kW. En condiciones favorables puede pasar del 10 al 80 % en unos 24 minutos, un tiempo razonable para realizar desplazamientos largos.

¿En qué sigue siendo mejor el MG4?

El modelo de MG conserva argumentos muy sólidos. Su gama parte de 170 CV y ofrece versiones con autonomías de 350 a 545 kilómetros. También dispone del espectacular XPower de 435 CV y tracción total. Para quien priorice la máxima autonomía, el espacio para los pasajeros o unas prestaciones extremas, el MG4 continúa siendo una opción difícil de superar.

También juega a su favor una garantía de siete años y una trayectoria comercial que permite conocer mejor su comportamiento y fiabilidad. El Raval es un producto más reciente y tendrá que demostrar que su sofisticación visual viene acompañada de una experiencia de propiedad igualmente convincente.

Un precio que puede cambiar la decisión

El futuro acabado básico se anuncia desde unos 26.000 euros, mientras que determinadas promociones y ayudas pueden situar el acceso por debajo de esa cifra. Las versiones Endurance y VZ son más caras, pero siguen moviéndose en una franja similar a la de un MG4 bien equipado.

El MG4 continúa siendo la elección racional para muchos compradores, especialmente si necesitan recorrer largas distancias. El CUPRA Raval añade diseño, una atmósfera interior más especial y un comportamiento con mayor intención deportiva. Para quien busca un eléctrico compacto que no parezca elegido únicamente por su precio, puede ser la alternativa más atractiva.