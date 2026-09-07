Skoda tiene un modelo tan bonito que demuestra que diseño y practicidad pueden ir de la mano

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 06:19h.

Los checos apuestan por los eléctricos en un segmento clave

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Skoda se ha ganado una reputación por fabricar coches espaciosos y racionales, pero el Elroq demuestra que la practicidad no tiene por qué estar reñida con un diseño atractivo. El SUV eléctrico compacto estrena una imagen más moderna y limpia, al tiempo que conserva las soluciones funcionales características de la marca.

Su amplia gama de motores y baterías permite encontrar configuraciones pensadas para la ciudad, los viajes o incluso una conducción más deportiva. Todo ello en una carrocería de tamaño relativamente contenido.

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El nuevo lenguaje de diseño de Skoda

El Elroq mide aproximadamente 4,50 metros de longitud y es el primer modelo que aplica de forma completa el lenguaje denominado Modern Solid. La parte delantera sustituye la parrilla tradicional por una superficie oscura llamada Tech-Deck Face, tras la que se ocultan diferentes sensores.

Los faros divididos, las líneas limpias y el nombre de Skoda escrito sobre el capó aportan una imagen moderna sin caer en excesos. Su diseño es más compacto y dinámico que el del Enyaq, aunque ambos modelos comparten numerosos elementos técnicos.

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Los acabados Sportline y las variantes más potentes añaden detalles negros, llantas específicas y una apariencia más deportiva.

Un maletero de 470 litros

A pesar de su tamaño exterior, el Elroq ofrece un habitáculo amplio gracias a su plataforma eléctrica. Los pasajeros traseros disponen de un buen espacio para las piernas y el suelo prácticamente plano facilita la utilización de la plaza central.

El maletero cubica 470 litros y puede alcanzar unos 1.580 litros al abatir los respaldos. No es la cifra más elevada del segmento, pero resulta suficiente para una familia y supera a la de muchos compactos tradicionales.

También incorpora las conocidas soluciones Simply Clever. Entre ellas aparecen diferentes redes y compartimentos, espacios específicos para guardar los cables y pequeños accesorios diseñados para facilitar el uso cotidiano.

Desde 170 hasta 340 CV

La gama comienza con una versión de 170 CV y aproximadamente 374 kilómetros de autonomía. Por encima aparecen alternativas de 190 y 204 CV capaces de superar los 420 kilómetros.

El Elroq 85 desarrolla 286 CV y puede homologar hasta 578 kilómetros, convirtiéndose en la opción más equilibrada para viajar. También existen configuraciones con tracción total y versiones deportivas capaces de alcanzar los 340 CV.

Dependiendo de la batería, la recarga rápida permite recuperar el 80 % de la capacidad en menos de media hora. Todos los Elroq reciben la etiqueta CERO de la DGT.

Tecnología sin renunciar a la sencillez

El salpicadero está presidido por una pantalla multimedia de 13 pulgadas, acompañada por una instrumentación digital más pequeña. La conectividad inalámbrica, la planificación de rutas con paradas de recarga y los asistentes a la conducción forman parte de su propuesta tecnológica.

El equipamiento disponible incluye climatización remota, cámaras periféricas, faros matriciales, portón eléctrico y diferentes funciones conectadas.

El precio oficial comienza alrededor de los 34.173 euros, aunque las promociones, la financiación y las ayudas públicas pueden reducirlo hasta aproximadamente 26.600 euros.

El Elroq no intenta llamar la atención con extravagancias. Su mérito consiste en reunir una imagen moderna, hasta 578 kilómetros de autonomía y un interior verdaderamente aprovechable. Es la prueba de que un coche pensado desde la racionalidad también puede ser uno de los Skoda más atractivos.