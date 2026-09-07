El Audi A3 tiene un desafío japonés: cuesta menos, ofrece más maletero y cuenta con etiqueta ECO

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 02:36h.

Toyota tiene en el Corolla un compacto con muchos argumentos a favor

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi A3 continúa siendo uno de los compactos premium más deseados, pero su precio puede alejarlo de quienes buscan un coche eficiente y bien equipado sin pagar por el emblema. El Toyota Corolla representa una alternativa mucho más racional, especialmente cuando se elige con carrocería familiar.

Además de costar menos, utiliza exclusivamente motores híbridos autorrecargables, ofrece la etiqueta ECO de la DGT y está disponible en tres formatos diferentes. Esta variedad permite escoger entre un compacto, un sedán y un Touring Sports con una capacidad de carga muy superior.

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Hasta 596 litros con la carrocería familiar

El Corolla de cinco puertas mide 4,37 metros y dispone de un maletero de hasta 361 litros con el motor de acceso. Es una cifra correcta, aunque no supera la capacidad del Audi A3 Sportback.

La ventaja aparece al elegir el Corolla Touring Sports. Esta carrocería familiar eleva el volumen hasta aproximadamente 596 litros, claramente por encima de los 380 litros habituales del Audi. El Corolla Sedán también ofrece una capacidad cercana a los 470 litros.

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Toyota permite así acceder a un coche más práctico sin necesidad de comprar un SUV. El Touring Sports conserva una altura contenida, consume poco y ofrece una zona de carga regular, mientras que sus plazas traseras resultan adecuadas para una familia.

Dos motores híbridos con etiqueta ECO

La versión Hybrid 140 combina un motor de gasolina de 1,8 litros con un propulsor eléctrico. Sus 140 CV son suficientes para un uso cotidiano y su consumo homologado puede quedarse en 4,4 l/100 km.

Por encima se encuentra el Hybrid 200, que utiliza un bloque de dos litros y desarrolla 178 CV en la configuración actualmente disponible. Su respuesta es más contundente y permite adelantar con mayor facilidad, aunque el maletero del compacto pierde algo de capacidad por la colocación de determinados componentes.

Ambas mecánicas funcionan con una transmisión automática y no necesitan conectarse a una toma de corriente. La batería se recarga durante la marcha y permite circular en eléctrico durante trayectos cortos, sobre todo en ciudad.

Mucha seguridad desde las versiones básicas

El Corolla no ofrece el ambiente premium de un Audi A3, pero presenta unos ajustes sólidos y un equipamiento muy completo. Desde los niveles accesibles puede incorporar climatizador bizona, acceso sin llave, carga inalámbrica, cámara trasera y conectividad para teléfonos móviles.

El conjunto Toyota Safety Sense incluye frenada automática, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y gestión automática de las luces de carretera. Los acabados superiores añaden detector de ángulo muerto, asientos calefactables y una instrumentación más avanzada.

Otro argumento importante es la garantía, que puede alcanzar los 15 años al realizar el mantenimiento dentro de la red oficial y cumplir las condiciones del programa.

Una diferencia económica considerable

El precio oficial del Corolla de cinco puertas comienza alrededor de los 31.937 euros, pero las promociones pueden reducirlo hasta aproximadamente 24.700 euros con financiación y los descuentos aplicables.

El Audi A3 ofrece mejores materiales en determinadas zonas, más posibilidades de personalización y una imagen más prestigiosa. Sin embargo, el Corolla cuesta menos, consume poco y, en su variante Touring Sports, ofrece mucho más maletero.

Para una familia que priorice la eficiencia, la fiabilidad y el espacio sobre el posicionamiento premium, el Toyota puede ser una compra más completa y razonable.