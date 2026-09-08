Honda presenta una deportiva tan equilibrada que ni Yamaha ni Kawasaki pueden igualar su tecnología

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 10:25h.

Cuenta con un escape silencioso

La nueva Honda es la mejor para ruta

Compartir







Desde Honda han presentado una moto deportiva completamente equilibrada, con prestaciones superiores a la mayoría de motos, y con una combinación de potencia y de tecnología que es sensacional. En Yamaha y Kawasaki se han quedado atrás, al ver la increíble propuesta de la firma del Ala Dorada, que es la CBR 1000 RR-R Fireblade, una superbike emblemática que no deja de actualizarse y de renovarse para hacerla todavía más moderna.

Su principal remodelación llegó hace un par de años, momento en el que recibió la homologación Euro 5+, además de un motor con cambios internos importantes, más ligero o con una relación de cambio más corta. También cuenta con un escape silencioso, una electrónica adaptada a los cambios de motor, ABS en curva, un chasis más preciso que antes y con mejor tracción, una ergonomía revisada o unos alerones y un carenado con nuevo diseño.

En cuanto al motor, que es de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, mantiene una excelente cifra de 215 CV de potencia a 14.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 12.000 rpm. Dispone de tres modos de conducción, cinco niveles de entrega de potencia, tres niveles de freno motor, control de tracción en nueve niveles, ABS con tres niveles o tres niveles del control anti-caballito. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color.

Precio de la Honda CBR 1000 RR-R Fireblade

La Honda CBR 1000 RR-R Fireblade no es una moto que esté al alcance de todos los bolsillos, pero, igualmente, creemos que los 25.500 euros que cuesta es una cifra que merece mucho la pena desembolsar. Porque esta cantidad queda totalmente amortizada desde el primer momento, viendo todo lo que ofrece.