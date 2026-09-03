Kawasaki convierte en accesible una de sus motos más populares con una nueva versión de entrada

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 20:12h.

Es apta para el carné A2

La nueva Kawasaki Z900 es la más elegante del catálogo

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La Kawasaki Z 500 SE siempre nos ha parecido una moto excepcional en todos los sentidos, pero es que ahora lo es todavía más, después de la promoción especial que han sacado en este 2026. Esto provoca que exista una oferta imposible de ignorar, y que permite conseguir una moto espectacular sin la necesidad de hacer ningún desembolso astronómico. Es apta para el carné A2, y destaca por su estética agresiva y sus excelentes prestaciones.

El frontal agresivo, con líneas afiladas y angulosas, además del faro triple y de la pequeña cúpula, hacen de esta moto una de las mejores inversiones que existen ahora mismo. Tiene faros LED, con una posición de conducción muy deportiva, y su nivel de equipamiento es realmente completo. Incluye, entre otras cosas, un sensor de conducción ECO, una toma USB-C y una pantalla TFT en la instrumentación con sistema de conectividad.

Si pasamos a lo que es el motor, tiene una cilindrada de 451 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 45,6 CV, asociado a una caja de cambios de seis marchas, y un par máximo de 42,6 Nm. Está dotado de embrague anti-rebote, así como sistema ABS en ambas ruedas, y la parte ciclo es otro de los puntos a destacar en esta moto, al tener componentes de primer nivel. Es el caso de los frenos Nissin, que garantizan una gran seguridad al conjunto.

La oferta de la Kawasaki Z 500 SE es irresistible

Aparte de su razonable precio, de 6.799 euros, la oferta que existe para conseguir esta Kawasaki Z 500 SE es lo que termina por hacerla irresistible. Y es que se incluye seguro de forma completamente gratuita, además de una garantía de mantenimiento válida por tres años.