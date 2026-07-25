La Honda más bonita de la historia de la marca es de 2024
Es un reclamo para los grandes aficionados de la marca nipona
La Honda de calle más cara de la historia
Si hay un modelo de Honda que merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento, esa es la CBR 1000 RR-R Fireblade, una superbike emblemática que en 2024 se actualizó por completo, hasta acabar de convertirse en una auténtica referente. Se renovó profundamente en el interior del motor, en la electrónica y en la aerodinámica, hasta hacerla efectiva en todos los terrenos, y ser un reclamo para los grandes aficionados de la marca nipona.
Entre sus novedades, recibió la homologación Euro 5+, se le puso el silencioso nuevo, un motor más ligero y con mayor aceleración, una electrónica adaptada, un chasis más preciso y con mejor tracción, se revisó la ergonomía y se aumentó la capacidad del depósito de combustible, además de aplicarle un nuevo diseño a los alerones y al carenado. El resultado es el que todos podemos comprobar, logrando dejar a todo el mundo satisfecho.
Pasando al propulsor que equipa, de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, mantiene una increíble potencia de 215 CV a 14.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 12.000 rpm. Y es una moto que dispone de tres modos de conducción, tres niveles de freno motor, cinco niveles de entrega de potencia, tres niveles del sistema anti-wheelie, ABS también en tres niveles, desconectable en la rueda trasera y sensible a la inclinación o control de levantamiento trasero. Y para rematar la faena, una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color y totalmente personalizable.
La Honda CBR 1000 RR-R Fireblade cuesta 25.500 euros
Lo más sorprendente de todo es que esta Honda CBR 1000 RR-R Fireblade se ha mantenido siempre en un precio razonable, a pesar de ser un modelo tan completo y llamativo. Así que puedes conseguirla si pagas únicamente un total de 25.500 euros.