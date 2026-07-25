La Honda más bonita de la historia de la marca es de 2024

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 10:01h.

Es un reclamo para los grandes aficionados de la marca nipona

La Honda de calle más cara de la historia

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Si hay un modelo de Honda que merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento, esa es la CBR 1000 RR-R Fireblade, una superbike emblemática que en 2024 se actualizó por completo, hasta acabar de convertirse en una auténtica referente. Se renovó profundamente en el interior del motor, en la electrónica y en la aerodinámica, hasta hacerla efectiva en todos los terrenos, y ser un reclamo para los grandes aficionados de la marca nipona.

Entre sus novedades, recibió la homologación Euro 5+, se le puso el silencioso nuevo, un motor más ligero y con mayor aceleración, una electrónica adaptada, un chasis más preciso y con mejor tracción, se revisó la ergonomía y se aumentó la capacidad del depósito de combustible, además de aplicarle un nuevo diseño a los alerones y al carenado. El resultado es el que todos podemos comprobar, logrando dejar a todo el mundo satisfecho.

Pasando al propulsor que equipa, de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, mantiene una increíble potencia de 215 CV a 14.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 12.000 rpm. Y es una moto que dispone de tres modos de conducción, tres niveles de freno motor, cinco niveles de entrega de potencia, tres niveles del sistema anti-wheelie, ABS también en tres niveles, desconectable en la rueda trasera y sensible a la inclinación o control de levantamiento trasero. Y para rematar la faena, una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color y totalmente personalizable.

La Honda CBR 1000 RR-R Fireblade cuesta 25.500 euros

Lo más sorprendente de todo es que esta Honda CBR 1000 RR-R Fireblade se ha mantenido siempre en un precio razonable, a pesar de ser un modelo tan completo y llamativo. Así que puedes conseguirla si pagas únicamente un total de 25.500 euros.