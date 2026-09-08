Un coche de policía Temerario de Lamborghini sirve para salvar vidas

Lamborghini Urus SE Performante: la nueva bestia híbrida de 812 CV

El modelo se incorporará a los vehículos policiales utilizados en servicios especiales

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Automobili Lamborghini ha presentado en Sant’Agata Bolognese el nuevo Temerario destinado a la Policía Estatal italiana, que cambia los circuitos por una misión mucho más seria: ayudar a salvar vidas. El modelo se incorporará a los vehículos policiales utilizados en servicios especiales, en el transporte urgente de órganos y suministros médicos.

La presentación contó con la presencia del ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, recibido por Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Lamborghini, y por el consejo de la compañía.

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Más de veinte años de servicio

El Temerario se suma así a una flota policial que Lamborghini y la Policía Estatal han reunido durante más de dos décadas. La colaboración comenzó en 2004 con un Gallardo, que ese mismo año realizó su primer transporte de órganos.

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Después llegaron el Gallardo LP 560-4 y el Huracán, utilizados en las principales autopistas italianas, y posteriormente el Urus Performante, incorporado al servicio en 2023. En total, seis Lamborghini han formado parte de la flota policial, protagonizando más de 200 misiones de transporte de órganos por toda Italia.

La cifra resulta llamativa porque estos coches no están destinados únicamente a patrullar con una estética espectacular. Según Lamborghini, en varias ocasiones han contribuido a salvar vidas humanas. Además, los vehículos policiales de la marca han participado en más de 1.500 eventos de educación vial, promoviendo hábitos de conducción más seguros.

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Ahora, el Temerario abre una nueva etapa en esta alianza entre tecnología y compromiso ciudadano. Su presencia permite combinar las prestaciones propias de un superdeportivo con la rapidez para operaciones delicadas, donde cada minuto puede resultar decisivo.

Un V8 híbrido pensado para llegar rápido

El nuevo coche policial equipa el sistema híbrido del Temerario, formado por un motor V8 biturbo de 4,0 litros nuevo y tres propulsores eléctricos. El conjunto desarrolla 920 CV, una cifra que convierte al modelo en una herramienta potente para afrontar desplazamientos urgentes.

Más allá de los números, Lamborghini destaca que esta tecnología permite combinar rendimiento y eficiencia. En el ámbito policial, esa combinación adquiere un significado práctico: disponer de una máquina capaz de cubrir largas distancias con rapidez cuando una emergencia médica lo exige.

El Temerario Policía también representa la continuidad de una filosofía que la marca resume como excelencia tecnológica puesta al servicio de la comunidad. Con esta incorporación, Lamborghini mantiene una colaboración singular que comenzó con el Gallardo y llega ahora a la era de la electrificación.