Lamborghini Temerario Tricolore: el superdeportivo italiano se viste de bandera

Recupera su icónico Tricolore con un Temerario personalizado

Combina diseño italiano, artesanía, tecnología híbrida y 920 CV durante la Monterey Car Week

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Lamborghini ha presentado el Temerario Tricolore durante la Monterey Car Week, en Estados Unidos, una configuración exclusiva que reivindica la identidad italiana de la marca. El estreno tuvo lugar en The Quail, A Motorsports Gathering, junto al debut mundial del Revuelto SV.

Quince años después del Gallardo LP 550-2 Tricolore, los colores de la bandera italiana regresan a uno de los superdeportivos de la firma de Sant'Agata Bolognese. El nuevo modelo combina tradición, personalización y tecnología híbrida en una interpretación creada por Lamborghini Centro Stile y el departamento Ad Personam.

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La propuesta coincide además con el vigésimo aniversario de Ad Personam, el programa de personalización de Lamborghini. La marca busca demostrar que configurar un automóvil a medida puede ir mucho más allá de elegir pintura, tapicería o accesorios.

El Temerario Tricolore adopta una carrocería bicolor que mezcla Blu Marinus Shiny en la parte inferior con Bianco Monocerus en las superficies superiores. El conjunto se completa con elementos en Nero Noctis brillante, presentes en retrovisores, llantas, cubierta del motor y zona trasera.

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Los frenos incorporan pinzas Rosso, mientras que el capó luce un gráfico con los colores verde, blanco y rojo de la bandera italiana. El tratamiento cromático también resalta las formas del Temerario y su nuevo lenguaje de diseño, marcado por superficies afiladas, luces diurnas hexagonales y elementos aerodinámicos funcionales.

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Un interior creado como pieza única

El habitáculo mantiene la filosofía de personalización mediante una combinación de tapicería Nero Ade y costuras Rosso Alala. El motivo hexagonal, característico de Lamborghini, aparece como elemento de conexión entre el exterior y el interior.

Entre los detalles específicos figuran una silueta personalizada del Temerario integrada en el revestimiento de la cabina trasera y la inscripción Tricolore bordada en los paneles de las puertas. Materiales, colores y gráficos forman una composición diseñada como conjunto.

Lamborghini plantea así el programa Ad Personam como una herramienta capaz de convertir cada vehículo en una pieza diferenciada. La personalización mantiene, al mismo tiempo, el carácter deportivo y tecnológico que define al Temerario.

920 CV para cerrar la celebración italiana

Más allá de la estética, el Temerario Tricolore conserva la arquitectura híbrida de alto rendimiento del modelo. Su motor V8 biturbo de 4,0 litros trabaja junto a tres motores eléctricos para alcanzar una potencia total de 920 CV.

El propulsor de combustión puede girar hasta 10.000 revoluciones por minuto, mientras que el sistema híbrido proporciona una respuesta inmediata. El Temerario acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y supera los 340 km/h de velocidad máxima.

La configuración Tricolore no modifica estas prestaciones, sino que convierte la personalización en parte esencial del proyecto. Lamborghini integra diseño, ingeniería y artesanía para reforzar la exclusividad de un modelo que representa la nueva etapa electrificada de la compañía.

El Temerario pertenece a la actual gama híbrida de Lamborghini, junto al Revuelto de motor V12 y el Urus SE. La estrategia refleja el proceso de electrificación de la marca, que mantiene como prioridades el rendimiento, el diseño y la diferenciación.

El Temerario Tricolore resume esa filosofía mediante una combinación de bandera, artesanía y prestaciones extremas.

La presentación en Monterey refuerza además el papel de las ediciones especiales como escaparate tecnológico y creativo. Con el Tricolore, Lamborghini recupera una denominación histórica y la adapta a la era de los superdeportivos híbridos.