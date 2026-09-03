La BMW F 900 XR tiene una alternativa más asequible que sorprende por tecnología y prestaciones

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 13:41h.

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A la BMW F 900 XR le ha salido un rival muy duro gracias a su precio asequible, a su bonito diseño y a su increíble equilibrio entre prestaciones y tecnología. Algo que convierte a la Benelli TRK 902 Stradale en una de las mejores inversiones que se pueden hacer a día de hoy, teniendo una orientación claramente asfáltica, preparada para brillar en la carretera. Sin duda alguna, nos parece que es una inversión que está más que justificada.

Equipa un conocido motor de dos cilindros, con una cilindrada de 904 centímetros cúbicos, que garantiza una conducción divertida, eficaz y precisa. La refrigeración es líquida, con doble árbol de levas, y entrega una potencia de 95,2 CV a 9.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 90 Nm a 6.000 rpm. El consumo declarado es de unos aceptables cinco litros por cada 100 kilómetros, y los distintos modos de conducción se gestionan a través de un acelerador electrónico.

Cuenta con embrague multidisco asistido y anti-rebote, así como quickshifter, y tampoco le faltan detalles como el control de velocidad de crucero o el control de tracción. Existe la posibilidad de limitar esta moto en caso de que tan solo dispongas del carné A2, y su nivel de equipamiento es muy avanzado, con ópticas full LED, cubre manos, puños y asiento calefactables, sensores de presión de los neumáticos o una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

La Benelli TRK 902 Stradale cuesta un total de 8.990 euros

Pensábamos que sería bastante más caro y difícil poder hacerte con la Benelli TRK 902 Stradale, pero lo cierto es que apenas se necesitan un total de 8.990 euros si quieres que sea de tu propiedad. En resumen, es una ganga con todas las letras.