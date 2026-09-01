Opel pone al alcance de más compradores su híbrido más atractivo con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 01 SEP 2026 - 07:09h.

225 CV de potencia, espacio para toda la familia y casi 90 km de autonomía eléctrica

Opel convierte al Mokka en un SUV exclusivo

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Opel ha encontrado una buena fórmula para acercar la electrificación a más conductores. El Grandland PHEV combina presencia, espacio y potencia sin disparar tanto la factura. La versión de acceso cuesta 39.400 euros al contado o 37.900 euros financiados. No es barata, pero ofrece mucho coche por ese dinero.

El verdadero argumento aparece cuando conectas el cargador. Su batería de 17,9 kWh permite recorrer hasta 87 kilómetros en modo completamente eléctrico. Esa cifra puede cubrir muchos desplazamientos diarios sin utilizar gasolina. Puedes ir al trabajo, hacer recados y regresar a casa disfrutando de silencio y suavidad.

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225 CV de potencia y casi 90 km de autonomía eléctrica

Cuando llega un viaje largo, el motor térmico elimina la preocupación por la autonomía. Opel combina un gasolina 1.6 con una unidad eléctrica. El sistema entrega 225 CV y 350 Nm. El Grandland acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, alcanza 220 km/h y homologa 2,4 l/100 km. Y gracias a su batería de 17,9 kWh puede recorrer hasta 87 km en modo 100% eléctrico.

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Ese rendimiento convive con una carrocería pensada para la familia. El SUV mide 4,48 metros de longitud, 1,86 de anchura y 1,63 de altura. La batalla alcanza 2,68 metros. El maletero ofrece 514 litros y crece hasta 1.652 litros. Toyota RAV4, Honda ZR-V y Peugeot 3008 figuran entre sus rivales.

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Es de los modelos mejor equipados de Opel

La versión Edition tampoco transmite sensación de coche recortado. Opel incorpora llantas de 19 pulgadas, faros EcoLED y climatizador automático bizona. Los retrovisores son eléctricos, calefactables y abatibles. También encuentras tapicería de tela, asiento del conductor regulable y volante multifunción ajustable. Lo esencial viene incluido desde el principio.

La tecnología sigue el mismo planteamiento. El cuadro digital y la pantalla multimedia miden 10 pulgadas. Android Auto y Apple CarPlay facilitan la conexión del teléfono. Opel añade Bluetooth, radio digital y varias conexiones USB. Los sensores delanteros y traseros convierten las maniobras cotidianas en una tarea bastante más sencilla. Mientras que la seguridad termina de redondear la propuesta. El acabado Edition incluye control de crucero adaptativo, alerta de cambio involuntario de carril y asistente de arranque en pendiente. También equipa varios airbags, control de presión y llamada e-Call.