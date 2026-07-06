Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Opel Grandland y con un confort de marcha sobresaliente

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 06:51h.

Disponible en versiones MHEV, PHEV y 100% eléctrica

Esta versión del Opel Corsa es perfecta para el día a día

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El Opel Grandland se ha consolidado como uno de los SUV familiares más interesantes del mercado gracias a su equilibrio, su tecnología y su amplitud interior. Sin embargo, dentro del mismo grupo automovilístico existe un modelo que apuesta por una filosofía distinta. Más enfocada al confort, al diseño y al bienestar de los ocupantes. Ese papel lo desempeña el nuevo Citroën C5 Aircross, un SUV que para muchos resulta incluso más atractivo.

Su última renovación ha supuesto un importante salto adelante. Presenta una imagen mucho más moderna, con un frontal muy expresivo, una carrocería de líneas musculosas y una firma luminosa propia. Además, mantiene una de sus grandes señas de identidad: ofrecer una experiencia de conducción especialmente cómoda. También presume de un habitáculo muy amplio y de un enorme maletero de 720 litros, ampliables hasta 1.630 litros. Mide 4.500 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.730 mm, cifras que lo convierten en un excelente coche para viajar en familia.

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Espacio para toda la familia, confort excelente y versiones mecánicas para todos los gustos

La versión de acceso está disponible desde 28.990 euros al contado o 26.990 euros si se financia la compra. Equipa un motor 1.2 turbo de gasolina con tecnología microhíbrida de 48 voltios, que desarrolla 145 CV y 230 Nm de par. Va asociado a un cambio automático de doble embrague con seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos, alcanza 201 km/h, consume solo 5,4 l/100 km y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

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Desde el acabado básico You ofrece una dotación muy completa. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED, cuadro digital de 10 pulgadas, pantalla multimedia de 13 pulgadas con navegador, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, cargador inalámbrico, acceso sin llave, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y la conocida suspensión Citroën Advanced Comfort, que le otorga ese excelente confort que pocos modelos ofrecen.

Dos versiones con etiqueta CERO de la DGT

Para quienes busquen un SUV electrificado con mayor rendimiento, hay versión híbrida enchufable. Está disponible desde 39.990 euros, antes de aplicar las ayudas del Plan AUTO+. Combina un motor de gasolina 1.6 con otro eléctrico para desarrollar 225 CV y 360 Nm de par. Puede recorrer hasta 96 kilómetros en modo eléctrico, alcanza 220 km/h y añade un equipamiento todavía más completo con el acabado Plus. Incluye la etiqueta CERO de la DGT.

Y coronando la gama, una variante 100% eléctrica. Desarrolla 210 CV, utiliza una batería de 78 kWh y homologa hasta 520 kilómetros de autonomía. Y todo ello sin olvidar la etiqueta CERO emisiones. Su precio parte igualmente desde 39.990 euros, situándose como una interesante alternativa para quienes quieren dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica sin renunciar a un SUV amplio y confortable. Rivales como el Opel Grandland, el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral, no lo tienen nada fácil.