Opel acerca el Grandland, el SUV que vuelve a estar en el radar por su excelente relación calidad-precio

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 21:47h.

La nueva generación del SUV alemán destaca por diseño y tecnología

Opel convierte al Frontera en un chollo

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El mercado de los SUV familiares sigue siendo uno de los más competidos, pero algunos modelos consiguen recuperar protagonismo cuando combinan un precio atractivo con una propuesta equilibrada. Es el caso del Opel Grandland, un vehículo que vuelve a captar la atención de quienes buscan un coche espacioso, bien equipado y con mecánicas adaptadas a las nuevas necesidades de movilidad. Gracias a las campañas comerciales de la marca, este SUV se posiciona nuevamente como una de las opciones más interesantes para quienes desean dar el salto a un modelo moderno sin realizar un gran desembolso.

El Grandland reúne muchos de los ingredientes que hoy buscan las familias: una imagen actual, un interior amplio, un elevado nivel de confort y una oferta mecánica pensada para reducir consumos sin renunciar a unas buenas prestaciones. Todo ello convierte al modelo alemán en un rival muy serio frente a algunos de los SUV más populares del mercado.

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Un diseño renovado y un habitáculo pensado para viajar

Uno de los aspectos que más ha evolucionado en el Opel Grandland es su diseño. La marca ha apostado por un estilo mucho más moderno, con un frontal dominado por el característico Opel Vizor, una parrilla integrada con los grupos ópticos y unas líneas que transmiten robustez sin perder elegancia. El resultado es un SUV con una presencia muy sólida que encaja perfectamente con las tendencias actuales.

El interior también refleja esa evolución. El salpicadero presenta un diseño limpio, con una clara apuesta por la digitalización mediante una instrumentación completamente digital y un sistema multimedia de gran tamaño. Aun así, Opel ha mantenido algunos mandos físicos para las funciones principales, una solución que facilita su uso durante la conducción y mejora la ergonomía.

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La amplitud del habitáculo es otro de sus grandes argumentos. Las plazas traseras permiten viajar con comodidad a tres ocupantes y ofrecen un buen espacio para las piernas y la cabeza. El maletero, por su parte, dispone de una capacidad generosa, suficiente para afrontar viajes familiares, transportar equipaje o cubrir las necesidades del día a día sin complicaciones.

Mecánicas eficientes y un equipamiento muy competitivo

El Opel Grandland destaca también por la variedad de opciones mecánicas disponibles. La gama incluye versiones con tecnología híbrida ligera que permiten disfrutar de la etiqueta ECO, además de variantes híbridas enchufables y completamente eléctricas para quienes buscan un mayor nivel de electrificación.

Independientemente de la versión elegida, el comportamiento del SUV destaca por su equilibrio. La suspensión está enfocada al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección ofrece un tacto preciso que facilita tanto la conducción urbana como los desplazamientos por carretera. El aislamiento acústico también contribuye a crear una experiencia de viaje muy agradable.

En materia de equipamiento, el Grandland ofrece una dotación muy completa. Dependiendo del acabado puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, iluminación matricial LED, cámara de visión de 360 grados, portón trasero eléctrico, climatizador automático, asientos ergonómicos certificados y un completo sistema de conectividad compatible con los principales smartphones.

Con las promociones actuales, el Opel Grandland vuelve a situarse entre los SUV con mejor relación calidad-precio del mercado. Su diseño renovado, un habitáculo amplio y confortable, una gama mecánica adaptada a las nuevas exigencias de eficiencia y un equipamiento muy completo hacen de este modelo una opción especialmente recomendable para quienes buscan un coche familiar equilibrado, versátil y preparado para afrontar cualquier tipo de trayecto con comodidad.