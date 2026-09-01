CF Moto acerca a más motoristas una de sus trail más deseadas con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 01 SEP 2026 - 03:03h.

Está disponible en color blanco y en color negro

CF MOTO presenta una moto tan completa por su precio que ni KTM ni Honda consiguen hacerle sombra

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En CF Moto han acercado a todos los públicos una de sus trail más deseadas y cotizadas, con una nueva versión de acceso lanzada hace algunos meses, que ofrece una relación calidad-precio todavía mejor. Y es que la 700 MT tiene un diseño refinado que le permite entregar una conducción más precisa y más agradable, lo que hace que sea uno de los modelos que más nos convencen en todos los sentidos dentro del catálogo de la firma china.

Está disponible en color blanco y en color negro, y en comparación a otras versiones más anticuadas, incorpora un diseño más enfocado al adventure, una ergonomía revisada y mejorada, una estética más agresiva y moderna y un depósito de gasolina de dos litros más, para que tenga más autonomía. En cuanto al motor que equipa, se trata de un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 693 centímetros cúbicos, asociado a una caja de cambios de seis velocidades.

Las cifras de potencia que declara son de 65 CV de potencia a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 60 Nm a 6.000 rpm, que cuenta con embrague anti-rebote, y también con ABS y control de tracción desconectables. El equipamiento es digno de mención, con faros LED, puños y asientos calefactados, sensores de presión de los neumáticos y una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación que te permite consultar toda la información necesaria.

La CF Moto 700 MT cuesta apenas un total de 6.995 euros

Nos parece difícil de creer que una moto tan completa y llamativa en todos los aspectos esté disponible desde un precio tan razonable, ya que no se necesitan más que un total de 6.995 euros para que pueda ser tuya.