Coches y Motos 27 AGO 2026 - 18:42h.

Polestar tiene un SUV top para los que buscan lo más top

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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El mercado de los SUV eléctricos premium está creciendo a gran velocidad. BMW, Mercedes, Audi y Volvo cuentan con propuestas cada vez más sofisticadas, pero hay fabricantes que están consiguiendo hacerse un hueco gracias a productos diferentes. Uno de los ejemplos más interesantes es el Polestar 3, un SUV eléctrico que destaca por diseño, calidad y confort y que puede convertirse en una alternativa muy seria al Volvo EX90.

No es casualidad que ambos modelos tengan algunos puntos en común. Polestar y Volvo comparten raíces escandinavas y una manera bastante particular de entender el automóvil premium. Sin embargo, mientras el EX90 apuesta claramente por el confort familiar y la versatilidad, el Polestar 3 busca ofrecer una experiencia algo más dinámica y exclusiva.

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El Polestar 3 apuesta por un diseño mucho más deportivo

Con aproximadamente 4,90 metros de longitud, estamos ante un SUV de grandes dimensiones. Sin embargo, su diseño consigue disimular bastante bien su tamaño. La carrocería es baja para tratarse de un SUV, las líneas son limpias y la aerodinámica juega un papel fundamental.

El resultado es un modelo que transmite una imagen más deportiva que la del Volvo EX90. No pretende convertirse en un todoterreno ni aparentarlo, sino combinar una posición de conducción elevada con unas proporciones cercanas a las de un gran turismo.

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La sensación de calidad continúa en el interior. Polestar apuesta por un diseño minimalista en el que prácticamente todas las funciones quedan concentradas alrededor de una gran pantalla central. Los materiales, los ajustes y la presentación general permiten situarlo claramente dentro del territorio premium.

El espacio también es considerable, especialmente en las plazas traseras gracias a una batalla cercana a los tres metros. No tiene las siete plazas que puede ofrecer el Volvo EX90, algo importante para familias numerosas, pero para quienes busquen cinco plazas amplias resulta más que suficiente.

Potencia y autonomía para viajar sin demasiadas preocupaciones

Uno de los aspectos más interesantes del Polestar 3 es su gama mecánica. Dependiendo de la versión elegida, puede contar con configuraciones de uno o dos motores eléctricos y potencias que superan ampliamente los 300 CV.

Las alternativas más prestacionales permiten disfrutar de cifras propias de un deportivo, especialmente en aceleración, aunque probablemente uno de sus puntos fuertes sea precisamente la manera en la que combina esas prestaciones con un elevado confort.

También dispone de baterías de gran capacidad que permiten superar los 600 kilómetros de autonomía homologada en determinadas configuraciones. Una cifra importante en un SUV eléctrico pensado para viajar y que ayuda a reducir una de las principales preocupaciones de quienes todavía dudan sobre dar el salto a un eléctrico.

Una alternativa al Volvo EX90 con mucha personalidad

El Polestar 3 no pretende competir utilizando el precio como principal argumento. Es un producto premium y su tarifa lo sitúa directamente frente a algunos de los SUV eléctricos más sofisticados del mercado.

El Volvo EX90 continúa teniendo ventaja para quienes necesiten siete plazas y máxima versatilidad familiar. Sin embargo, el Polestar 3 puede resultar más atractivo para muchos compradores gracias a su diseño deportivo, su excelente calidad interior y una puesta a punto orientada a combinar confort y dinamismo.

Precisamente ahí está su principal atractivo. Es grande, potente, tecnológico y confortable, pero al mismo tiempo consigue transmitir una personalidad diferente. Para quienes busquen un SUV eléctrico premium y no necesiten siete plazas, el Polestar 3 es una alternativa al Volvo EX90 que merece estar entre las primeras opciones.