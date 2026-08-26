Más refinada y, para muchos, mejor que la Triumph Tiger 900 GT, con gran facilidad de conducción

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 19:52h.

El interior es uno de los puntos fuertes que tiene esta moto,

La Triumph más pija, y más atractiva, de la historia

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Sabemos que la Triumph Tiger 900 GT es una moto increíble, totalmente espectacular, y a la que es complicado encontrarle pegas. No tiene nada que envidiar al resto, y se posiciona como una de las compras más inteligentes que se pueden hacer a día de hoy. Pero también queremos poner en valor otro modelo que ofrece cosas muy similares, y por un precio razonable, además de una gran facilidad de conducción, que es la QJ Motor SRT 800.

Es una de las trail más ambiciosas que se han diseñado últimamente, enfocada a las rutas de asfalto principalmente, pero sin renunciar a sus capacidades off road. El interior es uno de los puntos fuertes que tiene esta moto, gracias a su impresionante motor de 754 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas y ocho válvulas, que rinde a una potencia de 76 CV y a un par máximo de 67 Nm. Y se puede limitar para los usuarios con carné A2.

En la parte ciclo, debemos resaltar que cuenta con una horquilla invertida con un recorrido de 155 milímetros, un mono amortiguador trasero progresivo regulable en pre carga, un equipo de frenos compuesto por un doble disco en el tren delantero de 320 milímetros y uno trasero de 260 milímetros. Y en la instrumentación, lo que tenemos es una iluminación full LED y una instrumentación que se compone por una pantalla TFT con dos modos de visualización.

La QJ Motor SRT 800 apenas cuesta 7.793 euros

Otro de los puntos a destacar en esta moto es el hecho de que esté disponible por un precio tan razonable, lo que nos parece una ganga. Porque no vas a necesitar invertir más de 7.793 euros, una cifra completamente irrisoria y que vale mucho la pena.