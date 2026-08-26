Mercedes tiene un nuevo problema: este SUV eléctrico combina diseño, tecnología y etiqueta CERO

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 21:26h.

Volvo apuesta por los SUV eléctricos con una opción tentadora en todos los sentidos

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El mercado de los SUV eléctricos está creciendo a una velocidad considerable y las marcas premium tradicionales ya no tienen el terreno reservado. Mercedes continúa siendo una de las grandes referencias, pero fabricantes como Volvo están demostrando que existen alternativas capaces de competir por diseño, tecnología y prestaciones. El Volvo EX30 es probablemente uno de los mejores ejemplos.

Estamos ante el SUV más pequeño de Volvo, un modelo que apuesta por unas dimensiones contenidas para resultar especialmente cómodo en ciudad sin abandonar la estética que tantos compradores buscan actualmente. Con alrededor de 4,23 metros de longitud, el EX30 se sitúa en un punto especialmente interesante para quienes quieren un eléctrico compacto pero consideran demasiado pequeños los utilitarios tradicionales.

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Además, su condición de vehículo completamente eléctrico le permite contar con la etiqueta CERO de la DGT, convirtiéndolo en una opción especialmente interesante para moverse por grandes ciudades.

Un diseño sencillo que transmite imagen premium

Una de las principales virtudes del Volvo EX30 está en su diseño. La marca sueca ha conseguido trasladar su lenguaje estético a un formato mucho más compacto, consiguiendo que sea inmediatamente reconocible como un Volvo.

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Las características ópticas delanteras, las superficies limpias y unas proporciones equilibradas consiguen darle personalidad sin necesidad de recurrir a elementos excesivamente llamativos. Es precisamente esa sencillez la que permite que el EX30 transmita una imagen elegante y moderna.

La misma filosofía aparece en el habitáculo. Volvo apuesta por un salpicadero minimalista en el que prácticamente todo el protagonismo recae sobre una gran pantalla táctil central. El número de botones físicos se reduce considerablemente, creando un interior visualmente limpio y tecnológico.

Prestaciones capaces de sorprender a más de uno

El Volvo EX30 tampoco necesita recurrir únicamente al diseño para llamar la atención. Dependiendo de la versión elegida, ofrece unas prestaciones realmente destacadas para un SUV de apenas 4,23 metros.

Las configuraciones con un único motor ya ofrecen potencia más que suficiente para moverse con enorme soltura tanto en ciudad como en carretera. Sin embargo, las versiones más potentes añaden un segundo motor y tracción total, llevando las prestaciones a un nivel prácticamente deportivo.

Esto permite que el EX30 sea un coche especialmente rápido sin dejar de resultar cómodo y sencillo de conducir durante el día a día.

Autonomía suficiente para salir de la ciudad

Otro aspecto fundamental es la autonomía. Las diferentes configuraciones disponibles permiten elegir entre versiones más orientadas a contener el precio y otras pensadas para recorrer mayores distancias entre cargas.

En las alternativas con mayor autonomía, el EX30 puede acercarse a los 500 kilómetros homologados, una cifra que permite plantearse viajes largos con mucha más tranquilidad.

Además, su capacidad de carga rápida ayuda a reducir considerablemente el tiempo necesario para recuperar energía durante un desplazamiento por carretera.

Un rival muy serio para los premium tradicionales

Evidentemente, el tamaño compacto también implica algunas concesiones. El espacio de las plazas traseras y el maletero no pueden competir con SUV eléctricos considerablemente más grandes, algo que deben tener presente quienes necesiten mucha capacidad para viajar en familia.

Sin embargo, el Volvo EX30 juega otras cartas. Tiene un diseño atractivo, mucha tecnología, buenas prestaciones y una autonomía competitiva, además de las ventajas asociadas a la etiqueta CERO.

Mercedes sigue teniendo una enorme fuerza dentro del mercado premium, pero modelos como el EX30 demuestran que las alternativas son cada vez más numerosas. Para quienes busquen un SUV eléctrico compacto, tecnológico y con una imagen diferenciada, el pequeño Volvo tiene argumentos de sobra para convertirse en una de las opciones más interesantes de su categoría.