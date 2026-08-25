Etiqueta CERO y diseño SUV, este eléctrico tiene argumentos para plantar cara a un BMW

eldesmarque.com 25 AGO 2026 - 13:40h.

204 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

Uno de los modelos más bonitos de Kia desaparece

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El Kia EV3 demuestra que un eléctrico compacto no tiene que parecer limitado. Su carrocería angulosa, el interior digital y una autonomía que puede superar 600 kilómetros lo acercan a propuestas más costosas. Kia ofrece tecnología propia de categorías premium, pero anuncia un precio difícil de encontrar entre marcas generalistas.

La tarifa de catálogo parte de 36.188 euros. Sin embargo, la web de Kia muestra una oferta desde 24.530 euros. La diferencia obliga a consultar condiciones, financiación y campañas asociadas. Aun así, esta cifra coloca al EV3 ante el Opel Mokka-e, el Peugeot e-2008 y el Citroën ë-C3 Aircross.

El favorito de quienes buscan un eléctrico en Kia

El EV3 mide 4,30 metros y resulta manejable en ciudad. Sus 1,85 metros de anchura y una batalla de 2,68 metros permiten aprovechar el habitáculo. El maletero dispone de 460 litros, una capacidad destacada para su tamaño. Al abatir los respaldos, el volumen aumenta hasta 1.251 litros.

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Kia utiliza el mismo motor en toda la gama. La unidad eléctrica desarrolla 204 CV y 283 Nm y mueve las ruedas delanteras. El EV3 completa el 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 170 km/h. Las prestaciones aportan agilidad sin convertirlo en un SUV deportivo.

La elección importante está en la batería. La alternativa de 58 kWh homologa 436 kilómetros de autonomía. Resulta suficiente para desplazamientos diarios y viajes ocasionales. La batería grande alcanza 81 kWh y eleva el recorrido WLTP hasta 605 kilómetros, reduciendo la necesidad de detenerse durante rutas largas.

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Dos opciones de batería a elegir

Esa versión de autonomía extendida comienza en 29.310 euros. El incremento puede resultar razonable para quien viaje, pero innecesario para un uso principalmente urbano. Ambas configuraciones reciben la etiqueta CERO de la DGT, con las ventajas de acceso, estacionamiento y movilidad vinculadas a este distintivo en numerosas ciudades.

El acabado Air incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conexión inalámbrica para teléfonos. También ofrece climatizador bizona, faros LED, cámara trasera y sensores de aparcamiento. El control de crucero adaptativo y la frenada automática completan una dotación capaz de rivalizar con SUV eléctricos bastante más caros.