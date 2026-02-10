El Citroën C3 Aircross cuesta la mitad que el Toyota Corolla Cross

Coches y Motos 10 FEB 2026 - 09:52h.

Es uno de los SUV híbridos más baratos que puedes comprar ahora en España

El Citroën menos bonito es una ganga

Compartir







El Citroën C3 Aircross dio un salto importante en su nueva generación. Es más grande que antes. Más práctico. Más familiar. Un SUV pensado para el día a día y para viajar. Todo con una idea clara. Ofrecer mucho coche por mucho menos dinero.

En tamaño ya juega en una liga superior. Mide 4.390 mm de largo. Tiene 1.756 mm de ancho y 1.637 mm de alto. La distancia entre ejes llega a 2.604 mm. Cifras muy cercanas a modelos como Niro, Ateca o Duster. Sin complejos.

El C3 Aircross es uno de los híbridos más baratos

El maletero es otro argumento fuerte. Ofrece 410 litros de capacidad. Suficiente para familias. Para escapadas. Para el día a día. Es un SUV equilibrado. Compacto por fuera. Amplio por dentro. Justo lo que muchos buscan hoy.

PUEDE INTERESARTE Citroën tiene un siete plazas que es una maravilla

La gran sorpresa está en el precio. La versión híbrida arranca en 23.140 euros. Una cifra muy ajustada. Sobre todo si se compara con modelos como el Toyota Corolla Cross, que aunque es un HEV, parte desde 36.500 euros. Es decir, prácticamente el doble.

Así es el C3 Aircross en su versión híbrida

A nivel mecánico apuesta por un bloque 1.2 turbo de tres cilindros. Se combina con un sistema híbrido ligero de 48 voltios. Entrega 136 CV y 230 Nm de par. Utiliza una caja automática e-DCS6 de doble embrague. Siempre con tracción delantera.

Las prestaciones son más que suficientes. Hace el 0 a 100 km/h en 8,8 segundos. Alcanza 192 km/h. El consumo medio se queda en 5,6 l/100 km. Emite 120 g/km de CO₂ según WLTP. Cuenta con etiqueta ECO, clave en ciudad.

El equipamiento de serie para la versión híbrida incluye el acabado Plus. Cuenta con luces LED, suspensión Citroën Advanced Comfort, sensores de aparcamiento, seis airbags, Head-Up Display y Smartphone Station. También Pack Safety. Mucho por menos dinero. Por eso, el C3 Aircross es una compra realmente inteligente.