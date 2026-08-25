BMW tiene un rival eléctrico que cuesta mucho menos y no renuncia al diseño SUV

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 21:09h.

BYD tiene un SUV EV con una relación precio/tecnología difícil de igualar

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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BMW se ha convertido en una de las marcas de referencia cuando hablamos de coches eléctricos de enfoque premium. Sin embargo, la llegada de fabricantes chinos está cambiando rápidamente las reglas del juego. Cada vez existen más alternativas capaces de ofrecer buenas prestaciones, mucha tecnología y autonomías competitivas por bastante menos dinero. El BYD ATTO 3 EVO es uno de los modelos que mejor representa esta nueva realidad.

BYD ha aprovechado la evolución de su SUV eléctrico para mejorar precisamente aquellos apartados que más valoran los compradores. El resultado es un coche más potente, con mayor autonomía y mejores posibilidades de carga, pero que continúa apostando por una carrocería SUV que encaja perfectamente con las preferencias actuales del mercado.

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No pretende competir exclusivamente mediante un precio ajustado. La intención es ofrecer suficiente producto como para que alguien que esté valorando un SUV eléctrico de una marca tradicional pueda plantearse seriamente cambiar de fabricante.

Un SUV eléctrico que puede superar los 500 kilómetros

La autonomía es uno de los argumentos principales del BYD ATTO 3 EVO. Su batería permite superar la barrera de los 500 kilómetros homologados en determinadas versiones, una cifra que amplía considerablemente sus posibilidades respecto a los eléctricos pensados principalmente para desplazamientos urbanos.

Esto permite utilizarlo como coche único de una familia. Los desplazamientos cotidianos pueden realizarse prácticamente sin preocupación por la autonomía, mientras que los viajes largos resultan mucho más asumibles.

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También destaca la evolución de la carga rápida. Poder recuperar una parte importante de la batería durante una parada relativamente corta es fundamental para quienes pretenden viajar habitualmente con un eléctrico.

Hasta 449 CV para plantar cara a modelos mucho más caros

BYD tampoco se ha conformado con ofrecer eficiencia. El ATTO 3 EVO puede alcanzar los 449 CV en su configuración más potente, acompañados además de un sistema de tracción total.

Esta versión ofrece unas prestaciones propias de coches considerablemente más caros. Existe también una alternativa menos potente y con tracción trasera, destinada a quienes prefieran priorizar eficiencia y autonomía frente a las prestaciones puras.

Todo ello se combina con una posición de conducción elevada y una estética claramente SUV. Es precisamente uno de sus puntos fuertes frente a otros eléctricos económicos que recurren a carrocerías más pequeñas para contener el precio.

Tecnología y practicidad para el día a día

El interior mantiene la apuesta tecnológica característica de BYD. La gran pantalla central concentra buena parte de las funciones del vehículo y se combina con un completo equipamiento de conectividad, seguridad y asistentes a la conducción.

La practicidad tampoco queda olvidada. Su espacio interior permite utilizarlo cómodamente como vehículo familiar, mientras que la capacidad de carga se beneficia tanto del maletero posterior como de un compartimento adicional situado bajo el capó delantero.

BYD busca así ofrecer un producto equilibrado en lugar de limitarse a destacar únicamente por autonomía o potencia.

Una alternativa a los SUV eléctricos premium

BMW sigue teniendo ventajas importantes relacionadas con la calidad percibida, el comportamiento dinámico y una imagen de marca construida durante décadas. Sin embargo, la distancia entre los fabricantes premium tradicionales y sus nuevos competidores se está reduciendo.

El ATTO 3 EVO representa perfectamente ese cambio. Ofrece diseño SUV, mucha tecnología, elevadas prestaciones y autonomía suficiente para viajar, pero sin alcanzar los precios habituales de numerosas alternativas premium.

Para quienes quieran pasarse al eléctrico y busquen un SUV completo sin pagar necesariamente por un logotipo de prestigio, el nuevo BYD se convierte en una opción especialmente difícil de ignorar.