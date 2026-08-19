La alternativa francesa al BMW Serie 1 que, para muchos, es más bonito e igual de bueno

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 17:28h.

DS tiene un compacto muy top que compite contra los premium alemanes

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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BMW Serie 1, Audi A3 y Mercedes Clase A son desde hace años las grandes referencias entre los compactos premium. Sin embargo, hay vida más allá de las marcas alemanas. El DS Nº4 se presenta como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan calidad, tecnología y exclusividad, pero quieren escapar de los modelos que habitualmente dominan esta categoría.

El francés tiene además un argumento difícil de pasar por alto: su diseño. DS ha apostado por una estética mucho más atrevida que la de sus principales competidores, tanto por fuera como por dentro. A ello se suma ahora una promoción que permite acceder al acabado Pallas diésel por un precio más competitivo.

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Un diseño que marca diferencias frente al BMW Serie 1

El DS Nº4 juega deliberadamente la carta de la diferenciación. Su carrocería combina rasgos de compacto y crossover, con una línea de cintura elevada, grandes llantas y numerosos detalles que consiguen darle una presencia muy particular.

En el interior mantiene esa misma filosofía. El fabricante francés apuesta por una presentación sofisticada, materiales cuidados y un diseño minimalista. La idea es ofrecer una experiencia más exclusiva que la de un compacto generalista y acercarse directamente al terreno premium.

El acabado Pallas añade además un equipamiento considerable. Puede contar con llantas de aleación de 19 pulgadas, faros EcoLED, cristales posteriores oscurecidos, instrumentación digital de 10 pulgadas y un sistema multimedia con una pantalla táctil también de 10 pulgadas.

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Tampoco faltan elementos como climatizador automático bizona, conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay, navegador, cámara trasera o sensores de aparcamiento delanteros y posteriores.

Un diésel de 130 CV para recorrer muchos kilómetros

Una de las particularidades del DS Nº4 es que continúa ofreciendo una mecánica diésel, una alternativa que ha desaparecido progresivamente de muchos modelos de su categoría.

Esta versión utiliza un bloque BlueHDi de 1,5 litros que desarrolla 130 CV y 300 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y envía la potencia al eje delantero.

No busca ofrecer las sensaciones de un compacto deportivo, pero sí un buen equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 203 km/h.

Su gran ventaja aparece en el consumo, con aproximadamente 5,2 litros cada 100 kilómetros. Gracias a ello puede superar los 1.000 kilómetros de autonomía con un depósito, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes viajan habitualmente.

Una alternativa premium con una importante rebaja

El precio oficial del DS Nº4 Pallas diésel ronda los 39.700 euros, pero la promoción disponible permite reducir considerablemente esta cantidad. Con un descuento superior a los 3.500 euros, la cifra puede quedarse en aproximadamente 36.150 euros, dependiendo de las condiciones de la oferta.

No estamos, por tanto, ante un coche barato. Su verdadero atractivo está en ofrecer una alternativa diferente a los compactos premium tradicionales.

El BMW Serie 1 continúa siendo una referencia por comportamiento, tecnología y calidad, pero el DS Nº4 responde con un diseño mucho más atrevido, abundante equipamiento y una eficiente mecánica diésel.

Para quienes buscan exclusividad y realizan muchos kilómetros al año, el francés demuestra que no hace falta recurrir siempre a las marcas alemanas para disfrutar de un compacto premium.