Coches y Motos 17 AGO 2026 - 14:05h.

Este crossover de Kia es una buena alternativa a los compactos tradicionales como el Scala

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El mercado está completamente dominado por los SUV, pero existen alternativas que pueden resultar incluso más interesantes para quienes buscan espacio, comodidad y una posición de conducción algo más elevada sin necesidad de comprar un todocamino convencional. El Kia XCeed encaja precisamente en este terreno, combinando características propias de un compacto con una estética crossover.

A ello se suma un argumento especialmente importante: el precio. Las promociones disponibles permiten situar al Kia XCeed cerca de compactos como el Skoda Scala, pero ofreciendo una imagen diferenciada, un equipamiento completo y versiones electrificadas que cuentan con la etiqueta ECO de la DGT.

Un compacto con aspecto de SUV y mucho espacio

El Kia XCeed mide alrededor de 4,40 metros de longitud, unas dimensiones similares a las de numerosos compactos. Sin embargo, su carrocería cuenta con una mayor altura libre al suelo y diferentes protecciones exteriores que consiguen darle una apariencia más cercana a la de un SUV.

La ventaja es que mantiene algunas de las virtudes propias de un turismo. Su centro de gravedad es más bajo que el de muchos todocaminos, algo que beneficia el comportamiento en carretera y permite ofrecer una conducción más cercana a la de un compacto tradicional.

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También resulta una opción perfectamente válida como coche familiar. Dispone de cinco plazas y ofrece un espacio razonable en la segunda fila, mientras que el maletero puede alcanzar los 426 litros de capacidad dependiendo de la versión escogida.

Es una cifra que permite afrontar viajes familiares sin demasiadas complicaciones y que demuestra que no siempre es necesario comprar un SUV para disfrutar de un buen espacio de carga.

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Etiqueta ECO y potencia suficiente para viajar

Uno de los puntos fuertes del Kia XCeed es la posibilidad de contar con una mecánica electrificada. Las versiones con tecnología mild hybrid utilizan un sistema de 48 voltios que proporciona asistencia eléctrica al motor de gasolina.

Esta tecnología permite reducir ligeramente el consumo y las emisiones, además de proporcionar al XCeed la etiqueta ECO de la DGT. Una ventaja especialmente importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades o quieren estar mejor preparados ante futuras restricciones.

La gama ofrece motores con potencia suficiente para convertir al XCeed en un coche perfectamente válido para viajar. Su planteamiento busca un equilibrio entre prestaciones, consumo y comodidad, alejándose de la necesidad de recurrir a motores excesivamente potentes.

Una oferta que lo acerca al Skoda Scala

El precio termina de convertir al Kia XCeed en una alternativa especialmente atractiva. Las promociones disponibles pueden situar determinadas configuraciones en el entorno de los 22.000 euros, una cifra que lo acerca a compactos tradicionales como el Skoda Scala.

La diferencia está en que el modelo coreano añade una estética crossover, una posición de conducción algo más elevada y la posibilidad de disfrutar de la etiqueta ECO. Todo ello sin asumir necesariamente el precio superior que suele acompañar a los SUV del segmento compacto.

El XCeed se convierte así en una opción interesante para quienes buscan un coche diferente, práctico y suficientemente espacioso para una familia.

Con cinco plazas, un maletero de hasta 426 litros, versiones electrificadas y un precio competitivo gracias a las promociones, el Kia demuestra que para disfrutar de practicidad y versatilidad no siempre hace falta comprar un SUV.